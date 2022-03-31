شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 108.25 دولار لبرنت و102.29 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم، 108.25دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمى ، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 102.29 دولار للبرميل.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن الرئيس الأمريكى جو بايدن يستعد لإصدار أمر بإطلاقما يصل إلى مليون برميل من النفط يوميا من الاحتياطى الاستراتيجى للبلاد، وفقا لشخصين مطلعين على القرار، وذلك فى محاولة للسيطرة على أسعار الطاقة التى ارتفعت مع فرض الولايات المتحدة عقوبات شديدة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وأشارت الوكالة إلى أن الإعلان قد يكون اليوم الخميس، حيث قال البيت الأبيض إن بايدن يخطط لإلقاء كلمة بشأن خطط إدارته لمكافحة ارتفاع أسعار الغاز. ولم يتم الإنتهاء من فترة استخدام احتياطى النفط، إلا أنه قد يستمر لعدة أشهر.

وأكدت الوكالة أن ارتفاع أسعار النفط لم تؤد إلى زيادة الإنتاج، مما يخلق تحديا لبايدن. وقد شهد الرئيس الأمريكى تراجع شعبيته مع ارتفاع التضخم لأعلى مستوى منذ 40 عاما فى فبراير الماضى، وارتفعت تكلفة البترول والبنزين بعد الغزو الروسى لأوكرانيا. وتم تداول النفط الخام يوم الأربعاء بالقرب من 105 دولار للبرميل، مقارنة بحوالى 60 دولار قبل أقل من عام.