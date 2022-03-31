شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قيمة صادرات الحاصلات الزراعية بالنصف الأول من 2022/2021 لـ1.25 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال النصف الأول من الموسم التصديري 2021/ 2022 لتسجل نحو 1.25 مليار دولار في مقابل 1.131 مليار دولار خلال نفس الفترة من موسم 2020/ 2021 بنمو قدره 10.5%.

وأوضح التقرير الصادر عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، تراجع إجمالي الكميات المصدرة من القطاع خلال الفترة من سبتمبر 2021 وحتى فبراير 2022 لتسجل نحو 1.843 مليون طن في مقابل 1.959 مليون طن خلال نفس الفترة من موسم 2020/ 2021 بتراجع 5.9%.

واستحوذت الدول العربية على 40% من قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال أول 6 أشهر من موسم 2021/ 2022، بنحو 506 ملايين دولار، وكذلك بنسبة 48% من إجمالي حجم الصادرات بنحو 886 ألف طن خلال الموسم.

وبلغت الكميات المصدرة من الحاصلات الزراعية المصرية للدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي نحو 399 ألف طن بقيمة 285 مليون دولار مستحوذة على 23% من إجمالي قيمة الصادرات، و 22% من الكميات.

وسجلت قيمة صادرات الحاصلات الزراعية المصرية لدول الاتحاد الأوروبي نحو 265 مليون دولار من خلال تصدير 302 ألف طن مستحوذة على 21% من إجمالي الكميات المصدرة و 16% من قيمة الصادرات.

وحققت قيمة صادرات الحاصلات الزراعية لدول آسيا نحو 157 مليون دولار خلال الفترة من " سبتمبر 2021- فبراير 2022" من خلال تصدير 216 ألف طن.

وصدرت مصر حاصلات زراعية لدول أفريقيا بنحو 15 مليون دولار من خلال 22 ألف طن، ولدول الامريكيتين " الشمالية والجنوبية" واستراليا نحو 18 ألف طن بقيمة 22 مليون دولار.

وكشف المجلس عن تصدير 744 ألف طن موالح خلال الفترة من " سبتمبر 2021- فبراير 2022" بقيمة 387 مليون دولار، لتستحوذ صادرات الموالح على 40% من الكميات المصدرة من المحاصيل الزراعية خلال أول 6 أشهر من الموسم التصديري 2021/ 2022، و مستحوذه على 31% من اجمالي قيمة صادرات القطاع.

واستحوذت صادرات البطاطس الطازجة على 13% من إجمالي كميات الحاصلات الزراعية المصرية المصدرة بنحو 235 ألف طن، وعلى 8% من إجمالي قيمة صادرات القطاع بنحو 102مليون دولار.

وصدرت مصر من البصل الطازج نحو 113 ألف طن مستحوذة على 6% من الكميات المصدرة، وبقيمة 34 مليون دولار مستحوذ على 3% من القيمة.

وسيطرت صادرات الفاصوليا الجافة على 4% من إجمالي الكميات المصدرة بنحو 76 ألف طن بقيمة 77 مليون دولار مستحوذة على 6% من إجمالي قيمة صادرات الحاصلات الزراعية.

وبلغت صادرات مصر من الرومان الطازج نحو 81 ألف طن بقيمة 59 مليون دولار، ومن البطاطا الحلوة نحو 86 ألف طن بقيمة 41 مليون دولار، والطماطم الطازجة نحو 73 ألف طن بقيمة 26 مليون دولار.

وسجلت قيمة صادرات الفول السوداني نحو 72 مليون دولار لتصدير 45 ألف طن، والعسقلان الطازج "البصل الأخضر" نحو 42 مليون دولار لتصدير 30 ألف طن.

كما استحوذت الفراولة الطازجة على 8% من قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال النصف الأول من الموسم التصديري 2021/ 2022 وذلك بقيمة 95 مليون دولار من خلال تصدير 37 ألف طن.

وحققت قيمة صادرات مصر من النباتات الطبية والعطرية نحو 46 مليون دولار لتصدير 25 ألف طن، لتستحوذ على 4% من إجمالي قيمة صادرات الحاصلات الزراعية خلال النصف الأول من الموسم التصديري 2021/ 2022، والتمور الطازجة أو نصف جافة نحو 38 ألف طن بقيمة 44 مليون دولار.

كما بلغت قيمة صادرات مصر من فول عريض نحو 17 مليون دولار لتصدير 27 ألف طن، المانجو الطازجة نحو 23 ألف طن بقيمة 32 مليون دولار، والخس الطازج نحو 17 ألف طن ، بقيمة 12 مليون دولار، وباقي الأصناف الأخرى نحو 193ألف طن بقيمة 165 مليون دولار، لتسيطر على 10% من إجمالي كميات الحاصلات الزراعية المصدرة، و 13% من إجمالي قيمتها.

وفيما يتعلق بأهم الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية أشار التقرير إلى أن الممكلة العربية السعودية تأتي كأكبر الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية بنحو 341 ألف طن بقيمة 171مليون دولار، لتستحوذ على 19% من إجمالي الكميات المصدرة و 14% من القيمة.

وسيطرت روسيا على 14% من إجمالي صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال أول 6 أشهر من الموسم التصديري 2021/ 2022 وكذلك على 12% من القيمة.

وسجلت صادرات الحاصلات الزراعية لروسيا نحو 257 ألف طن بقيمة 154 مليون دولار، وللإمارات العربية المتحدة نحو 140 ألف طن بقيمة 64 مليون دولار مستحوذة على 8% من الكميات المصدرة و 5% من القيمة ، ولهولندا نحو 84 ألف طن بقيمة 56 مليون دولار.

وحلت المملكة المتحدة المركز الخامس من حيث الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية بنحو 77 ألف طن بقيمة 89 مليون دولار ، تليها ليبيا بنحو 61 ألف طن بقيمة 22 مليون دولار.

واحتلت بنجلاديش المركز السابع بنحو 51 ألف طن بقيمة 32 مليون دولار، تليها الكويت بنحو 49 ألف طن بقيمة 25 مليون دولار، ثم سوريا بنحو 46 ألف طن بقيمة 41 مليون دولار، وفى المركز العاشر سلطنة عمان بنحو 46 ألف طن بقيمة 22 مليون دولار.

وبلغت قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى ايطاليا خلال الفترة من سبتمبر 2021 وحتى فبراير 2022 نحو 50 مليون دولار من خلال تصدير 43 ألف طن لها، وللبنان نحو 17 مليون دولار من خلال تصدير 41 ألف طن لها، وليونان نحو 19 مليون دولار لتصدير 41 ألف طن.

كما سجلت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية لألمانيا الاتحادية نحو 54 مليون دولار لتصدير 40 ألف طن، ولماليزيا نحو 23 مليون دولار لتصدير 37 ألف طن، ولباقي الدول نحو 487 ألف طن بقيمة 411 مليون دولار

س.ع