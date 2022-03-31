شكرا لقرائتكم خبر عن اقرأ تكمل برامجها الرمضانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أهمها قلب الحضارة يوثق المنجزات الحضارية والتاريخية السعودية

نزار العلي ( جدة ) nezar1900@

أنهت قنوات اقرأ الفضائية برامجها الرمضانية لهذا العام بعد أشهر من العمل المتواصل من الاعداد والتحضير كان أهمها برنامج قلب الحضارة وهو سلسلة وثائقية تاريخية حضارية لمنجزات يفخر بها المسلمون حول العالم من المملكة العربية السعودية (قلب الحضارة) كما تنوعت البرامج بين الإسلامية المباشرة وبرامج الاسرة والمطبخ والوثائقيات على شاشتها وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاق #تابع_اقرأ.

أكملت اقرأ تصوير معظم البرامج المسجلة والتي تم تصويرها في عدة مواقع حول العالم بدأ من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وكندا وبعض الحلقات والتقارير من دول المغرب العربي وأروبا وافريقيا.

باقة من البرامج المنوعة التي تلبي اهتمامات الاسرة منها تساؤلات الصائمين واحكام وفوائد الصيام يجيب عليها يومياً على الهواء مباشرة فضيلة الشيخ د. عبدالله المصلح في (فتاوى رمضان) ومسابقة (تراتيل رمضانية) قرآنية تشنف آذان المشاهدين بتلاوات عطرة من المشاركين حول العالم على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ د. ايمن رشدي سويد ويقدمها اسماعيل الشبلي و اطباق شرقية وغربية بنكهة سعودية يقدمها الشيف عدنان يماني في (عيش وملح) و (بيت سارة2 ) الدكتورة سارة حورية تقدم نصائح صحية وغذائية هامة لحياة افضل وفي برنامج (حدثتني الهجرة )الدكتورة رفيدة حبش تنقل من كندا تجربتها في الهجرة ودروس من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي برنامج (يا ليتني قدمت لحياتي) باقة من النصائح الهادفة لأسلوب حياة مبسط لكل مسلم لتكون النهاية سعيدة تقدمه الدكتورة رشا نبيل دعوة للإيجابية وللمبادرة في الحياة لتكون أسعد وأنجح وأكثر فاعلية في مجتمعك ولسان حالك يقول (نعم أستطيع) يقدمه د. سعيد القاضي وتنقل اقرأ أجواء رمضانية بقوالب روحانية من مدن عالمية ومحلية في برنامج (رمضان مبارك) واما برنامج (رحلة في مدينة) يسبر اغوار اهم المدن العالمية وعادات المسلمين واكلاتهم ونمط حياتهم، المساجد ملاذ الافئدة المؤمنة باختلاف تاريخها وطبيعة الأرض من حولها نتعرف على 30 مسجداً حول العالم لكل منها قصة في برنامج ( مساجد حول العالم ) بشائر رائعة وجميلة من وحي الكتاب والسنة يسردها الدكتور محمد القايد في برنامج (ابشروا) وفي برنامج (انه محمد صلى الله عليه وسلم ) والسيرة النبوية العطرة معين لا ينضب لنتعلم منها الخلق العظيم والقيم الإنسانية والتعامل الراقي مع الأستاذة اعتدال ادريس ، وفي برنامج (مبدعون) لقاءات خاصة ومنوعة نبحر بها مع ابداعاتهم وابتكاراتهم وطموحاتهم وفكرهم المستنير، ومن الاردن برنامج (خطوة عزيزة ) النجم محمد الفهيد يتجول في شوارع المدن الأردنية مع المستضيف علي بركات ليتعرف على اهم المواقع السياحية والاثرية في أرض النشامى ، وبرنامج (حالة حب ) الشيخ جابر البغدادي في ضيافة الداعية مجدي امام وحالات حب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.