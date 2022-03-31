شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع اليورو مع ترقب الأوضاع في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع اليورو اليوم الخميس وسط أجواء ترقب مرتبطة بتطورات الوضع في أوكرانيا والتقدم المحدود في محادثات السلام، في حين هوت الكرونة النرويجية مع انخفاض أسعار النفط بشدة وبعدما قرر البنك المركزي شراء عملة صعبة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية تستعد لهجمات روسية جديدة، في حين من المقرر استئناف محادثات السلام غدا الجمعة.

وانخفض اليورو 0.5 بالمئة مسجلا 1.1105 دولار بعد بلوغ أعلى مستوى منذ الأول من مارس آذار عند 1.1184 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.3 بالمئة إلى 98.150 ، وهبط الروبل ثمانية بالمئة مقابل الدولار ليسجل 81.82 روبل للدولار.