في 15 محافظة.. التنمية المحلية تطلق مبادرة "سند الخير" لتوفير السلع بأسعار مخفضة في رمضان

الشارقة - اميمة ياسر - أطلق اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، مبادرة " سند الخير " لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة لتخفيف العبء عن المواطنين خلال شهر رمضان المعظم ، وتستهدف المبادرة تقديم السلع الغذائية بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها في الأسواق وتركز على الأحياء الشعبية وكذا المناطق والقرى الأكثر إحتياجاً لخدمة المواطنين من محدودي الدخل ، وتأتى المبادرة بمشاركة عدد من التجار وشركات المواد الغذائية والمجتمع المدنى والمبادرات الشبابية في عدد من المحافظات بإستخدام 100 سيارة نصف نقل ثلاجة متنقلة ستجوب 15 محافظة هي المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس والدقهلية والبحيرة والفيوم والقاهرة والجيزة وجنوب سيناء.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بتوفير السلع الغذائية الأساسية بمختلف أنواعها للمواطنين خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة .

وشهد وزير التنمية المحلية وعدد من قيادات الوزارة اصطفاف عدد من السيارات التي ستتوجه إلى المحافظات المستهدفة و المحملة بحوالى 37 نوعاً من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين من بينها ( لحوم، دواجن ، أسماك، بقوليات ، تمور ، سوداني ، أرز ، مكرونة ، زيوت وياميش رمضان ...) .

وحرص اللواء محمود شعراوى على تفقد السلع الغذائية المعروضة للمواطنين في السيارات والتأكد من الأسعار بأن تكون مخفضة وأقل من مثيلاتها بالأسواق ولا تقل عنها جودة وحديثة التعئبة والإنتاج ، كما التقى وزير التنمية المحلية بعدد من المنسقين والشباب المشاركين في تلك المبادرة مؤكداً دعمه الكامل لكافة المبادرات الشبابية التي تسعى لدعم جهود الحكومة في توفير السلع الأساسية للمواطنين ومنع التلاعب أو المغالاة في أسعار السلع .

وقال " شعراوي " أن مبادرة " سند الخير " تستهدف بجانب توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة المساهمة فى خلق فرص عمل للشباب بما ينعكس على تحسين مستوي معيشة المواطنين حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب .

وشدد وزير التنمية المحلية ، على توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتوفير السلع الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة البسطاء و الأكثر احتياحاً والتخفيف عن محدودي الدخل والرقابة المستمرة علي الأسواق ، وزيادة المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض والشوادر على مستوي جميع المحافظات وتوفير كل الدعم للمبادرات المجتمعية والشبابية في هذا الشأن .

وقال اللواء محمود شعراوى أن إجمالي عدد المنافذ والشوارد التي تم إنشاءها بالمحافظات وصلت حتي اليوم الخميس إلي حوالي 19 ألف ، لافتاً إلى أن هناك متابعة وتواجد يومي للسادة المحافظين وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظات لمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة عَلِي أرض الواقع ووجود عروض مميزة وحقيقية للمواطنين .

وأوضح "شعراوي " أن هناك متابعة دورية لرئيس الوزراء لتوافر السلع الغذائية من خلال اجتماعات لجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، لضمان عدم نقص أية سلعة لتلبية احتياجات المواطنين ، وكذا تفقد وافتتاح معارض " أهلاً رمضان " في مختلف المحافظات .

وأكد وزير التنمية المحلية إنه تم التنسيق مع السادة المحافظين والجهات التنفيذية بالمحافظات لإنجاح تلك المبادرة والتعاون مع منسقى المبادرة في المحافظات المستهدفة بما يساعهم في توفير السلع بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق للمواطنين .