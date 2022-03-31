شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون تعتذر لعملائها فى رسائل نصية.. وتهديهم مكالمات مجانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت شركة فودافون مصر، رسائل نصية لعملائها تعتذر عن تأخر الخدمة أمس الأربعاء، مرجعة السبب نتيجة انقطاع كابل، وأهدت عملائها مكالمات لعملاء فودافون مجانية حتى آخر اليوم الخميس.

وقالت الشركة، في رسالة نصية لعملائها :"عميلنا العزيز، نعتذر عن تأثر الخدمة بالأمس الأربعاء 30 مارس عند بعض العملاء لمدة استمرت أقل من ساعة بسبب انقطاع كابل خارج عن إرادتنا، حرصًا منا على رضائك، لأخر اليوم مكالماتك لعملاء فودافون مجانية".

واجهت شبكة فودافون مصر، أمس الأربعاء، عطلا فنيا ناتج عن قطع فى أحد الكابلات، مما أدى إلى تاثر الخدمة لدى 10 ملايين عميل من إجمالى 44 مليون عميل، واستمر العطل الفنى أقل من ساعة، بدأ فى الثانية مساء.

وتابعت غرفة العمليات الموقف فور حدوثه وقام مهندسو الشبكة بالعمل على إيجاد حلول سريعة لحل العطل بحسب ما أكدته الشركة فى بيان.

كان الحل التقنى الأمثل والأسرع لعودة الخدمة هو عدم محاسبة العملاء على استخدامهم للإنترنت حتى رجوع الكابل إلى حالته الأصلية وقررت الشركة الأخذ بهذا الحل وتحمل كافة عواقبه المالية، للإسراع بعودة الخدمة، وبالفعل تم إصلاح العطل وعادت الخدمة فى أقل من ساعة.

لم تكتف فودافون بحل المشكلة فى زمن قياسى، بل سارعت بالتقدم بطلب لجهاز تنظيم الإتصالات للحصول على موافقة بتعويض العملاء الذين تأثروا وتقديم مكالمات مجانية لهم طوال يوم الخميس 31 مارس 2022 واستجاب جهاز تنظيم الإتصالات لطلب فودافون مصر.