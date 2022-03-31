شكرا لقرائتكم خبر عن %47.2 ارتفاعا بصادرات الجلود والمنتجات الجلدية خلال شهرين من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس المجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية المهندس محمود سرج عن ارتفاع صادرات القطاع خلال الشهرين الماضيين بنحو 2ر47 % لتسجل ما قيمته 447ر16 مليون دولار مقابل 168ر11مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 .

وأشار في تصريحات له اليوم إلى أن صادرات القطاع حققت خلال فبراير الماضي ارتفاعا بنحو 3ر40 % لتسجل ماقيمته نحو 543ر6 مليون دولار مقابل 663ر4 مليون دولار في فبراير 2021 .

وأضاف سرج أنه تم بالتعاون مع غرفة دباغة الجلود بإتحاد الصناعات المصرية المشاركة المصرية بفاعليات معرض" APLF" المقام في الفترة من 30 مارس حتى أول ابريل في دبي والذى يعد من أهم وأكبر المعارض العالمية فى قطاع الجلود والمنتجات الجلدية ويشارك به جميع الشركات العالمية العاملة فى مجال دباغة الجلود،وصناعة الأحذية والمنتجات الجلدية،والماكينات ، والمكونات ، والإكسسوارات الخاصة بهذه الصناعة .

وأشار إلى أن المعرض يعد فرصة كبيرة لتجمع المستوردين،والمستثمرين، والمصدرين المهتمين بهذا المجال من كافة أنحاء العالم منوها بأنه تم التنسيق والتعاون مع جهاز التمثيل التجارى لتعزيز مشاركة الجناح القطاعى بفعاليات المعرض من حيث التحضير للقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والشركات والمستثمرين الأجانب المهتمين ودعوتهم للإستثمار المباشر أو الدخول فى شركات مع الشركات الأعضاء بمدينة الجلود بالروبيكى لإقامة مصانع أحذية ومنتجات جلدية ، والإستثمار فى قطاع الصناعات المغذية لهذا القطاع،بالاضافة إلى أنه سيتم خلال المعرض عرض الفرص الإستثمارية والتعريف بمشروع 100 مصنع الجارى الإنتهاء من تنفيذهم بمدية الجلود بالروبيكى .