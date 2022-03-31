شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشكيل شعبة الخضروات بغرفة القاهرة لمدة 4 سنوات برئاسة يحيى السنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الجمعية العمومية لشعبة تجار الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعًا لإعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة لدورة جديدة تبدأ من مارس 2022 ولمدة 4 سنوات، والتي أسفرت عن فوز يحيى أحمد الشهير بـ«يحي السني» برئاسة شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية بالتزكية، كما فاز حاتم النجيب بمنصب نائب أول لرئيس الشعبة، وجمال علام نائب ثان لرئيس الشعبة.

وترأس أحمد الوسيمي نائب رئيس غرفة القاهرة جلسة إجراءات إعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة وفقًا للائحة الخاصة بتشكيل مجالس إدارات الشعب التجارية. وقال «الوسيمي» عقب انتهاء جلسة الإجراءات على حرص المهندس إبراهيم العربي على تفعيل دور كافة الشعب بما يخدم الشارع المجتمعي والأنشطة المختلفة، ويؤدي إلى تنميتها.

أشار إلى أهمية دور هذه الشعبة كدور محوري فيما يتعلق برصد الحركة التجارية ومدى توافر هذه السلع وأسعارها، ومد الغرفة بتقارير يومية تكشف عن أية مستجدات بهذا القطاع فى الفترة الأخيرة.

من جانبهم ، توقع أعضاء الشعبة أن تشهد الفترة القادمة تراجعًا في أسعار الخضروات خلال الأيام المقبلة وزيادة المعروض منها. وعول الأعضاء على قدوم الصيف في توفير كميات أكبر من الخضروات والفاكهة مع طرح المحصول الصيفي، الذي يؤدي إلى زيادة المعروض بما ينعكس على الأسعار بالانخفاض. وتنظم غرفة القاهرة بالتعاون مع محافظة القاهرة عددًا من شوادر "رمضان كريم" في عدة مناطق بالمحافظة، وهي: (حديقة السادات مدينة نصر – حي باب الشعرية ميدان باب الشعرية – الشرابية شارع حمدي مسعود - مدينة الشروق منطقة الجراج - مركز شباب المعصرة – حي حلوان مركز شباب حلوان الجديد – حي المرج مركز شباب الأندلس – حي الساحل). ويأتي تعاون محافظة القاهرة والغرفة التجارية للقاهرة لافتتاح عدد من الشوادر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهدف منها توفير جميع السلع الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة وجودة عالية ، وبتخفيضات تتراوح ما بين 15 إلى 30%.