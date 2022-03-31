شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون تكشف تفاصيل انقطاع الخدمة.. وتؤكد:عدم محاسبة العملاء على الاستخدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجهت شبكة فودافون مصر، أمس الأربعاء، عطلا فنيا ناتج عن قطع فى أحد الكابلات، مما أدى إلى تاثر الخدمة لدى 10 ملايين عميل من إجمالى 44 مليون عميل، واستمر العطل الفنى أقل من ساعة، بدأ فى الثانية مساء.

وتابعت غرفة العمليات الموقف فور حدوثه وقام مهندسو الشبكة بالعمل على إيجاد حلول سريعة لحل العطل بحسب ما أكدته الشركة فى بيان.

كان الحل التقنى الأمثل والأسرع لعودة الخدمة هو عدم محاسبة العملاء على استخدامهم للإنترنت حتى رجوع الكابل إلى حالته الأصلية وقررت الشركة الأخذ بهذا الحل وتحمل كافة عواقبه المالية، للإسراع بعودة الخدمة، وبالفعل تم إصلاح العطل وعادت الخدمة فى أقل من ساعة.

لم تكتف فودافون بحل المشكلة فى زمن قياسى، بل سارعت بالتقدم بطلب لجهاز تنظيم الإتصالات للحصول على موافقة بتعويض العملاء الذين تأثروا وتقديم مكالمات مجانية لهم طوال يوم الخميس 31 مارس 2022 واستجاب جهاز تنظيم الإتصالات لطلب فودافون مصر.

وتم إرسال رسالة نصية لعدد 10 ملايون عميل اليوم الخميس 31 مارس 2022 لإبلاغهم بالتعويض وتوضيح أسباب العطل الفنى.

تلتزم فودافون مصر دائما بالشفافية مع عملائها وتحرص دائما على رضائهم وثقتهم فى الخدمات التى تقدمها الشبكة.