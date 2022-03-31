تنفيذ محطات طاقة شمسية بمطار شرم الشيخ الدولى وبعض فنادق المدينة

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القاهرة - سامية سيد - تنفيذ محطات طاقة شمسية بمطار شرم الشيخ الدولي وبعض فنادق المدينة شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، توقيع بروتوكولي تعاون، أولهما بين مركز تحديث الصناعة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة المصرية للمطارات لتقديم الدعم الفني في تنفيذ محطة طاقة شمسية بمطار شرم الشيخ الدولي، والثاني بين مركز تحديث الصناعة و تسعة فنادق بمدينة شرم الشيخ بشأن تقديم الدعم الفني في تنفيذ تركيب محطات طاقة شمسية بها، وقد شارك في مراسم التوقيع أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، غادة شلبي نائب وزير السياحة والاثار لشئون السياحة.

وقد وقع المهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة مع الدكتورأحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات ورئيس اللجنة التوجيهية للطاقة الكهربائية، و اللواءأحمد منصور- رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات اتفاقية تعاون لتنفيذ محطة طاقة شمسية متصلة بالشبكة بمطار شرم الشيخ الدولي، كما وقع المهندس محمد عبدالكريم عدد 9 اتفاقات تعاون مع 9 فنادق بشرم الشيخ وذلك لتنفيذ محطات طاقة شمسية أعلى أسطح هذه الفنادق، وبدعم من المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمية.

وقالت الوزيرة إن هذين الاتفاقين يتواكبان مع توجهات الوزارة الرامية إلى تعميق التصنيع المحلى للصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمكون التكنولوجى المرتفع ومن بينها صناعة مكونات محطات الطاقة الشمسية، خاصة فى ظل توجه الدولة المصرية نحو تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتةً إلى الدور الهام الذي يضطلع به مركز تحديث الصناعة فى تنفيذ مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة Egypt-PV والذي يقدم من خلاله الدعم الفنى لنشر نظم الطاقة الشمسية الصغيرة فى كافة أنحاء الجمهورية.

ولفتت جامع إلى أن هذا المشروع يأتي استكمالاً للتجربة الناجحة التي قام بها المركز من خلال بروتوكول تقديم الدعم الفني والمالي لتوريد وتنفيذ وتشغيل خلايا شمسية صغيرة في مطار القاهرة الجوي الذي تم توقيعه خلال شهر أغسطس الماضي، مشيرةً إلى أن هذا التوجه سيكون له أثر إيجابي على الصورة العامة المحلية والإقليمية والدولية لمطار شرم الشيخ وذلك تماشيا مع التوجه العالمي للمطارات للاعتماد على الطاقات الجديدة خاصة الطاقة الشمسية، وبما يتماشى مع إستراتيجية الطاقة المتجددة 2022. وأضافت الوزيرة أن هذا التعاون يأتي في ضوء جهود الدولة لتشجيع السياحة المستدامة، وتعزيز التنوع البيولوجي، والحد من النفايات وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وقد تجلى ذلك بشكل واضح في إطلاق مشروع " Green Sharm” والذي يهدف إلى تحويل شرم الشيخ لتكون أول مدينة خضراء في مصر والعالم العربي والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في إطار استعداد الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل، والذي سيتناول موضوعات البيئة والمناخ خلال مسارات التنمية، لمواكبة التقدم الذي يأمل العالم أن يحققه في جهود التخفيف والوصول إلى الحياد الكربوني.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن هذه المبادرات هى نتاج التنسيق الحكومى الذى أسفر عن تحقيق التناغم فى منظومة العمل بين الوزارات لإظهار مصر بالصوره المشرفة التى تليق بها وتستحقها ، وذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية ، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يعد أسرع إنجازاً تم تنفيذه لللإستعداد لمؤتمر الأطراف ال27 للتغيرات المناخية .

وقد تقدمت وزيرة البيئة بالشكر لكافة المشاركين فى البروتوكولات الذين ساهموا فى تحقيق هذا الإنجاز فى حوالى 6 أسابيع فقط ، مشيدةً بدور الأستاذة نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وأهتمامها الكبير لتحقيق هذا الإنجاز ، كما أشادت بالدكتور خالد عنانى وزير السياحة والآثار و تحمس لفكره دعم التحول السريع للسياحة الخضراء ، كما تقدمت الوزيرة بالشكر للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الذى رفع إمداد الطاقة المقدم للفنادق من 500 ميجا وات إلى 1000 ميجاوات ، وإلى السيد وزير الطيران لمتابعته وأهتمامه بتنفيذ الدراسات التى تم تنفيذها بالمطار ، وأشادت الوزيرة أيضاً بدور السيد اللواء محافظ جنوب سيناء الذى لا يتفانى فى العمل من أجل تنفيذ كل ما يساهم فى خدمه محافظته وإلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى الذى يقدم الدعم اللازم من أجل تنفيذ المشروع .

كما أوضح الطيار محمد منار وزير الطيران المدني أن توقيع هذا البروتوكول يعد أحد ثمار ورشة العمل التى أقيمت تحت عنوان "معا لنشر محطات الطاقة الشمسية الصغيرة في شرم الشيخ" كما يعبر عن التنسيق بين مختلف الوزارات فى ضوء توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء وتضافر جهود وزارات والطيران والبيئة والتجارة والصناعة والسياحة والكهرباء بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى لتحفيز استخدام الطاقة الصديقة للبيئة ونشر الوعي نحو الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية التى تتميز بها مدينة شرم الشيخ ، كما يعد خطوة من خطوات عديدة لاحقة سيتم اتخاذها حيث يجرى العمل حاليا على استخدام الطاقة النظيفة فى مطار شرم الشيخ لتحويله إلى مطار صديق للبيئة فى إطار استراتيجية متكاملة لوزارة الطيران لتحويل قطاع الطيران بأكمله الى قطاع صديق للبيئة والاستعداد لقمة المناخ فى إطار توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع مختلف الوزارات وهو ماسيسهم في الحد من التغيرات المناخية وتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تنفيذ مشروع محطة طاقة شمسية بمطار شرم الشيخ الدولي، وكذلك عدد من فنادق مدينة شرم الشيخ يأتي في إطار دعم البرنامج لتنفيذ استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وكذلك أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الخاص بتحسين كفاءة استخدام الطاقة ومضاعفة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030 بالإضافة لاتفاق باريس للحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري.

ولفت المهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة الى أن هذا التعاون يعد نموذجاً يحتذي به ويعكس رؤية المركز التي تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القدرة التنافسية للصناعة، وتنمية الصادرات، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي بتطبيقات للثورة الصناعية الرابعة، والدعم التكنولوجي، وبناء القدرات، ونقل المعرفة، والابتكار وريادة الأعمال، والاهتمام بمعايير المهارات القومية، وتطوير المهارات للعمالة القائمة، والتدريب من أجل التشغيل، لافتاً إلى أن التعاون مدعوم من المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة الذي ينفذه المركز بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمية وينفذه مركز تحديث الصناعة.

وأضاف عبد الكريم أن هذا التوقيع يعد أحد نتائج ورشة معاً لنشر محطات الطاقة الشمسية الصغيرة المنعقدة بمدينة شرم الشيخ خلال شهر فبراير الماضي، لافتاً إلى أن ممثلي السفارة اليابانية شاركوا في مراسم التوقيع حيث تمت الموافقة على المقترح المقدم من المركز للحصول على منحة إضافية بقيمة مليون دولار من دولة اليابان إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التجريبية لتطبيقات الخلايا الشمسية صغيرة الحجم في المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية.

ومن جانبها اوضحت الدكتورة/ هند فروح مدير مشروع نظم الخلایا الشمسية أن هذا التعاون سيكون له بعد بيئي واجتماعي واقتصادي بالغ الأهمية، كما سيؤثر بشكل كبير على وعي المجتمع المصري بأهمية الطاقة الشمسية، مشيرةً إلى أن مشروع نظم الخلايا الشمسية يستهدف زيادة نسبة المكون المحلي، وإعداد كوادر فنية ودعم الأسواق الناشئة لهذه التكنولوجيا في مصر مصحوبة بفرص عمل جديدة، وإزالة العوائق التي تحول دون زيادة إنتاج الطاقة بواسطة الخلايا الشمسية الصغيرة اللامركزية المتصلة بالشبكة، كما نجح المشروع في تقديم الدعم الفني والمادي لتنفيذ 126 محطة طاقة شمسية خلال الفترة من عام 2018 وحتى 2022 في 15 محافظة على مستوي الجمهورية بقدرة إجمالية 11 ميجا وات وتحقيق وفر في الكهرباء يصل الى 17 جيجا وات ساعة/سنوياً في القطاع الصناعي، والتجاري، والسياحي والسكني والخدمات التعليمية، والمباني العامة.