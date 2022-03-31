شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرتا التخطيط والتجارة تبحثان مع وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية سبل تعزيز التعاون فى إطار اتفاق الكويز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت كل من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اورنا بارييفاى وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، وذلك بمقر وحدة الكويز بوزارة التجارة والصناعة.

تناول اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون التجارى والاقتصادى بين البلدين، فى إطار البروتوكول المشترك الخاص بالمناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" بهدف زيادة القدرات التصديرية خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى ضوء السعى للتغلب على تداعيات الظروف العالمية الحالية.

كما تم خلال المناقشات تناول أطر التعاون المشترك بين البلدين لتفعيل الإمكانات التجارية والاستثمارية البينية التى يتمتع بها الجانبين، بما ينعكس على زيادة معدلات النمو الاقتصادى بما فى ذلك الاستثمار الأمثل لحجم ونطاق اتفاقية "الكويز" وتسهيل نفاذ صادرات عدد من السلع بين البلدين، من خلال الاتفاق على بلورة إجراءات محددة بالتبادل فى هذا الإطار.