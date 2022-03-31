شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: توفير أماكن لتقديم خدمات الدعم الفنى للفاتورة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن نجاح منظومة الفاتورة الالكترونية جاء نتيجة للمتابعة المستمرة والدؤوبة من قبل وزير المالية لكافة خطوات وإجراءات تنفيذها على أرض الواقع وحل أي مشكلات وتقديم كل الدعم .

وقال "عبد القادر" إن المصلحة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات وتوفير سبل الدعم الفني المجاني للتيسير على الممولين للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، من خلال توفير أماكن دعم متعددة لتقديم خدمات الدعم الفني على منظومة الفاتورة الالكترونية من خلال فرق العمل المُشكلة من العاملين بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية ، وذلك بوحدات الدعم بكل من مركز كبار الممولين بمدينة نصر، وقطاع الحصر والإقرارات بمبنى أغاخان بشبرا، ومأمورية الاستثمار وسط البلد، ومأمورية الشركات المساهمة، ووحدة الدعم الفني التابعة للإدارة العامة للخصم والإضافة بمبني حسين حجازي، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني من خلال موقع الادارة المركزية للتعاملات الإلكترونية بمبنى العبور، لافتًا إلى أن المصلحة بعد ما شهدته من تطوير ودمج وميكنة لديها القدرة على تقديم خدمات الدعم الفني لجميع المتعاملين معها بالصورة المرجوة.

وأضاف "عبد القادر" أننا مستمرون في استكمال كافة مراحل المنظومة في التوقيتات المحددة لذلك ، مشيرًا إلي أن منظومة الفاتورة الالكترونية تعد خطوة مهمة علي طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الفحص الضريبي بما يسهم في إستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة ، مؤكدا أن الفاتورة الإلكترونيه من شأنها تعظيم فرص دمج وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية وإرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تضاهي الدول المتقدمة .

ومن جانبها، أكدت مي عاطف رئيس الإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، أن المصلحة تبذل كل الجهد لتقديم الدعم الفني للممولين مجانًا لمساعدتهم على الانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية ، وتيسير كافة إجراءاتها ، موضحة أن العمل مستمر بكافة أماكن الدعم يوميًا خلال مواعيد العمل الرسمية ، ويتم متابعة العمل بهذه الأماكن بشكل مستمر للتحقق من جودة خدمات الدعم الفني المقدمة للممولين ورضاهم عنها وذلك تحت إشراف كل من محمد إبراهيم مدير عام الدعم الداخلي، وسلوى سمير مدير عام دعم مقدمي الخدمة، ومحمد عبد الحكيم مدير عام التوقيع الالكتروني .

وأشارت رئيس الإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن «16395»، والبريد الإلكتروني «[email protected]، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبى .