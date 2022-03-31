شكرا لقرائتكم خبر عن فلاورد ترعى «المؤتمر العالمي لريادة الأعمال (GEC)» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، كراعي ضيافة للمؤتمر العالمي لريادة الأعمال (GEC) المقام تحت رعاية كريمة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تحت عنوان "نُعيد – نبتكر - نجدد."

وأقيم المؤتمر في مدينة الرياض في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات من 27 إلى 30 مارس حيث اجتمع رواد الأعمال، والخبراء والمستثمرون وصناع السياسات لوضع خارطة طريق لريادة الأعمال العالمية في مرحلة ما بعد الجائحة.

وتتضمن رعاية فلاورد كشريك ضيافة في تزيين القاعات التي أقيم بها المؤتمر وتم تكريم الشركة على مساهمتها في المؤتمر.

وقال رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد، السيد/ عبدالعزيز باسم اللوغاني: "نودّ بداية نوجه كل الشكر والعرفان على الدعم الكبير الذي يقدمه ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للشباب ولتطوير المملكة والمنطقة في مختلف المجالات. وشكر جميع الجهات المسؤولة عن تنظيم هذا المؤتمر المهم الذي يُعد الحدث العالمي الأول الذي يقام في مرحلة ما بعد الجائحة، ويمثل هذا المؤتمر نقطة انطلاقة وخارطة طريق لرواد الأعمال. ونحن في فلاورد نؤمن بأهمية دعم روّاد الأعمال وجميع الفعاليات التي تساهم بتطوير بيئة الشركات الناشئة وصنع السياسات اللازمة للارتقاء بهذا القطاع المهم والذي نعد جزء منه."

للذكر فلاورد متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.