شكرا لقرائتكم خبر عن stc وLondon Internet Exchange (LINX) توسعان مقسم الإنترنت JEDIX في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت (stc وLondon Internet Exchange (LINX عن توسيع منصة الربط البيني JEDIX إلى نقاط تبادل الإنترنت الجديدة IXPs في الرياض والدمام، لاستكمال المشروع التعاوني الأولي JEDIX، الذي تم إطلاقه عام 2018 في جدة.

وتستمر شركة London Internet Exchange (LINX) بإدارة ودعم خدمات تبادل الإنترنت، وتُعد JEDIX أول نقطة تبادل للإنترنت في المملكة العربية السعودية، وهي منصة محايدة لتبادل حركة الإنترنت تربط شركات الاتصالات ومقدمي الخدمات السحابية ومقدمي المحتوى ومقدمي خدمات الإنترنت المحليين وشبكات المؤسسات الموجودة في مركز بيانات stc «MG1» (MENA Gateway)، وتعتبر جدة إحدى محطات الإنزال الرئيسية للكوابل البحرية في الشرق الأوسط، حيث توفر ربطا سلسا للاتصال إلى آسيا وأوروبا وأفريقيا.

ولطالما كان الهدف من شراكة stc وLINX هو تحسين جودة الإنترنت في المملكة العربية السعودية مع دعم أفضل مركز رقمي للربط البيني لخدمة الشرق الأوسط، ويرتكز توسع JEDIX إلى الدمام والرياض، مبنيا على هذا الطموح، وتوفر نقاط تبادل الإنترنت منصة أو محورا مركزيا للربط البيني مع الشبكات الأخرى عبر اتصال واحد، وغالبا ما تستفيد الشبكات من انخفاض زمن الوصول وزيادة التحكم والمرونة، كما يسهم التوسع إلى مدن جديدة في تحسين جميع هذه المزايا الثلاث لكل من العملاء المستضافين والمستخدمين النهائيين.

ومن المنتظر إطلاق الموقعين الجديدين في الرياض والدمام في وقت لاحق من هذا العام، ولن يقتصر الأمر على تحديد أثر الترابط بين stc وLINX باعتباره الأكبر في الشرق الأوسط فحسب؛ بل سيوفر أيضا حلا رقميا كاملا وقابلا للتكرار، ليس للشبكات المحلية في المملكة العربية السعودية فقط؛ وإنما للموقع المركزي والمحور الرقمي للشبكات العالمية للالتقاء في المنطقة كذلك.

ووقع الاختيار على الدمام شرق المملكة العربية السعودية؛ نظرا لوضعها الإستراتيجي باعتبارها مركزا رئيسيا لقطاع الطاقة والشركات المرتبطة به في المملكة، كما أنها قريبة من دول المجاورة الأخرى التي قد تستفيد من خدمات الربط البيني، أما الرياض فهي عاصمة المملكة العربية السعودية السياسية والاقتصادية، وبها مركز الملك عبدالله المالي، وهي منطقة رئيسية مخصصة لخدمة القطاع المالي المحلي والإقليمي.

وتدير stc العديد من مراكز البيانات الحديثة في المملكة، والتي ترتبط عبر شبكة بينية واسعة النطاق من stc، وتتمثل الفائدة التي تعود على العملاء المتعاونين بالقدرة على الحلول التشغيلية واستمرارية الأعمال خلال الكوارث والأزمات، كما يمكن للعملاء تشغيل حلول أنظمة مقسمية مفصلة ومعقدة عبر ما يمكن تصميمه كبنية تحتية افتراضية واحدة لمركز البيانات.

ومع قيام شبكات عالمية كبرى مثل جوجل ومايكروسوفت بدمج خدماتها حاليا مع منصة JEDIX، كان من الطبيعي أن يحول فريق stc أنظاره إلى المراكز الرقمية الرئيسية الأخرى في المملكة العربية السعودية.

ومن جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لقطاع النواقل والمشغلين في stc المهندس محمد العبادي: «مع توسع منصة JEDIX، ستكمل المواقع الجديدة مبادرتنا في إنشاء مركز رقمي رئيسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يضمن ريادة المملكة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، ويؤكد دورنا كممكن رقمي في المنطقة».

وصرح كورتيس ليندكفيست، الرئيس التنفيذي في بورصة لندن للإنترنت، قائلا: «نتطلع حقا إلى تطوير حلولنا التقنية مع stc ومراكز الربط البيني الجديدة هذا العام، وقد أثبت نمو منصة JEDIX أن المنطقة تنمو رقميا، وسنقدم معا الحلول والبنية التحتية المساندة لهذا النمو».