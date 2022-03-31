شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر الدولار بمنتصف التعاملات اليوم أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 18.24جنيه للشراء، 18.34 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا كان بـ18.25جنيه للشراء، 18.35 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سعر 18.21جنيه للشراء، 18.31 جنيه للبيع.

أما فى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.20 جنيه للشراء، 18.30 جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 18.24 جنيه للشراء، 18.34 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصري18.23 جنيه للشراء.

18.33 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري18.24 جنيه للشراء.

18.34 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية18.21 جنيه للشراء.

18.31 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر18.24 جنيه للشراء.

18.34 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"18.20 جنيه للشراء.

18.30 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك قناة السويس18.22 جنيه للشراء.

18.32 جنيه للبيع.