شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة الملابس: تدريب 1487 على مهارات التصدير والإفراج الجمركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات بتوزيع شهادات التقدير علي عدد من العناصر المتميزة في الدورات التدريبية التي نظمتها الغرفة وشملت مجالات الانتاج والجودة والتأهيل للتصدير والموارد البشرية واللوجستيك ومهارات التصدير والإفراج الجمركي والتسجيل المسبق للشاحنات ومتابعة خطوط السير للملاحة وقد شارك فيها 148 متدربا من 50 مصنع ملابس في محافظات القاهرة الكبري والاسكندرية ومن المخطط استهداف تنظيم دورات لمصانع القطاع في مدن القناة والمحلة الكبري خلال الشهور القادمة.

وصرح محمد عبد السلام بان الغرفة حرصة علي تطوير مهارات العاملين بالقطاع ورفع كفاءتهم بالاستعانة باكفأ المدربين المتخصصين بالقطاع كما نقوم بتنفيذ تدريبات لتطوير صناعة الملابس الجاهزة بمصر من خلال الخبراء الدوليين والمحليين وطبقا لاحتياجات كل شركة ومتطلبات الصناعة.

بالاضافة الي توفير منح دراسية بمصانع الملابس في الخارج بالتنسيق مع الهيئات العالمية لنقل الخبرات الدولية الي المصانع المصرية.

واضاف بان مصانع الملابس رغم التحديات الكبيرة التي نعيشهاالان تستمر في الانتاج والحفاظ علي العمالة ورفع قدراتهم المادية والفنية مشيدا في الوقت نفسه بتعاون كافة الجهات الحكومية لتذليل العقبات التي تواجه القطاع وكان اخرها قيام وزارة التجارة بالاستجابة لمطالب المصانع باستثناء بعض مدخلات الإنتاج المهمة لصناعة الملابس الجاهزة مثل الحابكات المنزلقة "السوست" من قرار 43 لسنة 2016، وهو مايساهم في توافر مدخلات الإنتاج واستقرار العملية التصنيعية، وزيادة الإنتاجية للوفاء باحتياجات السوقين المحلي والخارجي. وأشاد محمد عبد السلام، بخطة الوزارة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة الوطنية، مشيرا إلى إعلان وزارة الصناعة عن قائمة بـ 83 فرصة استثمارية مؤكدة لمنتجات صناعية يمكن البدء فى تصنيعها محلياً بدلا من استيرادها من الخارج، الامر الذى يسهم في تقليل فاتورة الواردات وأكد رئيس الغرفة باننا نتابع علي مدارالساعة سير العملية الانتاجية داخل القطاع ونقوم بعرض كافة المطالب والمقترحات علي جميع الجهات ونجد استجابة واسعة سواء من الحكومة أو من أصحاب المصانع.