شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد تعيين ماجد عثمان رئيسًا لمجلس إدارة "المصرية للاتصالات" وعادل حامد عضوًا منتدبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، موافقة مجلس الإدارة على ترشيح الدكتور ماجد عثمان رئيسًا لمجلس إدارة الشركة، وتعيين المهندس عادل حامد عضوًا منتدبًا للشركة.

جاء ذلك بعد موافقة الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات، المنعقدة اليوم الخميس، على اعتماد تعيين أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة 3 سنوات قادمة، ليضم 12 عضوًا وفقًا لنص المادة 21 من النظام الأساسي للشركة، وهم 4 أعضاء مستقلين تم اختيارهم بموجب قرار رئيس مجلس الإدارة وهم لبنى محمد هلال عبد القادر خليل، أحمد محمد جمال أبو علي، محمد كمال الدين بركات، محمد سعيد محمد سلطان، وهم من الذين يتوافر فيهم الشروط الواردة في المادة 21 من النظام الأساسي.

كما تم اختيار عضو ممثل للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات، تم ترشيحه من قبل النقابة العامة للعاملين بالاتصالات من ضمن العاملين بالشركة هو إبراهيم توفيق حسن هيكل، وتم الموافقة على 7 أعضاء صدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهم الدكتور ماجد إبراهيم عثمان، المهندس عادل حامد إبراهيم جاد الله، اللواء أ.ح هاني محمود سيد منصور، المهندس محمد حسن شمروخ جمعة، المهندس محمد نصر الدين محمد علي، المهندس طارق محمد محي الدين عبد العزيز أبو علم، المهندس طارق محمد صلاح الدين محمد طنطاوي.