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أسهم أوروبا تسجل زيادة طفيفة والنفط يهبط

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، مدفوعة بمكاسب لأسهم شركات صناعة السيارات والقطاعات الدفاعة، في حين هوت أسهم شركات النفط، إذ تسببت خطة أمريكية للسحب من الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية في نزول أسعار الخام.

وارتفع المؤشر الأوروبي 0.2 بالمئة رغم انخفاض أسهم شركات النفط 1.5 بالمئة.

وارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن 0.1 بالمئة بعد أن أظهرت بيانات نمو الاقتصاد البريطاني أسرع مما كان متوقعا في الربع الرابع من العام الماضي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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