شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تسجل زيادة طفيفة والنفط يهبط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، مدفوعة بمكاسب لأسهم شركات صناعة السيارات والقطاعات الدفاعة، في حين هوت أسهم شركات النفط، إذ تسببت خطة أمريكية للسحب من الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية في نزول أسعار الخام.

وارتفع المؤشر الأوروبي 0.2 بالمئة رغم انخفاض أسهم شركات النفط 1.5 بالمئة.

وارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن 0.1 بالمئة بعد أن أظهرت بيانات نمو الاقتصاد البريطاني أسرع مما كان متوقعا في الربع الرابع من العام الماضي.