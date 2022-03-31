شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تستأنف ضخ الغاز الطبيعي إلى ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استأنفت شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة جازبروم ضخ الغاز إلى ألمانيا عبر خط يامال - أوروبا أمس الأربعاء بحسب بيانات شركة جازكيد مشغلة شبكة خطوط أنابيب نقل الغاز الطبيعي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن طلبيات الغاز من بولندا لألمانيا بلغت حوالي 12ر9 جيجاوات/ساعة حتى الساعة السابعة من صباح اليوم الخميس مقابل 15 جيجاوات/ساعة أمس.

وأضافت بلومبرج أن الغاز الروسي وصل إلى محطة المعالجة مالنوف على خط يامال أمس لأول مرة منذ 15 آذار/مارس الحالي.

ومن المتوقع تراجع كميات الغاز الروسي التي تصل إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا إلى 5ر109 مليون متر مكعب يوميا وهو ما يقل قليلا عن مستوياتها في اليوم السابق، وتقترب من الحد الأقصى الذي يمكن لشركة جازبروم نقلها وفقا لتعاقداتها مع شبكة خطوط الأنابيب في أوكرانيا.

وبلغ معدل التدفق عبر خط نورد ستريم الذي ينقل الغاز مباشرة من روسيا إلى ألمانيا 7ر70 جيجاوات/ساعة حتى الساعة السابعة صباحا وهو ما يقل قليلا عن معدل الضخ أمس.