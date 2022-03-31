شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى يوقع اتفاقية للاشتراك بمنصة "بُنَى" للمدفوعات العربية الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وَقَّعَ البنك المركزي المصري اتفاقية مع صندوق النقد العربي للاشتراك في منصة "بُنَى" داخل النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية.

جدير بالذكر أن منصة "بُنى" هي أول نظام دفع إقليمي عربي يسمح باستخدام العملات العربية كعملات تسوية إلى جانب العملات الدولية الأخرى، والمنصة متاحة لكافة المؤسسات المالية والبنوك التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها حيث تقدم المنصة للمشاركين فيها حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية.

وتهدف المنصة إلى تمكين البنوك العربية من استقبال وإرسال التحويلات البنكية من وإلى الدول العربية المشاركة داخل منصة "بُنى" للمدفوعات العربية بالعملات العربية المختلفة بالإضافة إلى العملات الدولية الأخرى، حيث يقوم النظام على مقاصة وتسوية التحويلات البنكية بين الدول والبنوك العربية المشاركة فيه مما يسهم في تنفيذ هذه المعاملات بصورة آمنة وموثوقة وبتكلفة مناسبة وفعالية عالية.