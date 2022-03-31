شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد عمل مكاتب البريد فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الهيئة القومية للبريد، تعديل مواعيد العمل بجميع مكاتب البريد والاكشاك البريدية والسيارات المتنقلة علي مستوي الجمهورية، بالإضافة إلي عمل بعض المكاتب يومي الجمعة و السبت إلي جانب عمل المكاتب الرئيسية لفترات مسائية للتسهيل علي المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة اتخذت كافة الإجراءات التي تهدف إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات التي يقدمها البريد المصري بكل سهولة ويسر خلال شهر رمضان المبارك، حيث أنه تقرر تعديل مواعيد العمل بجميع مكاتب البريد والمقدر عددها بأكثر من 4200 مكتب بريد بالاضافة الي سيارات البريد المتنقلة والاكشاك البريدية، لتبدأ الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثانية ظهرا، علي ان تعمل جميع المكاتب الرئيسية والاكشاك البريدية و السيارات المتنقلة بجميع المحافظات فترة عمل مسائية حتي الساعة الرابعة عصرا، كما تقرر عمل جميع الأكشاك البريدية وبعض مكاتب البريد وسيارات البريد المتنقلة على مستوى الجمهورية يوم الجمعة من كل اسبوع على أن تبدأ مواعيد العمل في ذلك اليوم من الساعة العاشرة صباحا وحتي الرابعة عصرا، وذلك بهدف الحد من تزاحم المواطنين على مكاتب البريد للحصول علي الخدمات خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد الدكتور شريف فاروق علي أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة انتظام العمل بتلك المنافذ خلال الشهر الفضيل لمتابعة تقديم جميع الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت.