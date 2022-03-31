شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الخميس فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 31-3-2022، بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 18.25 جنيه للشراء، و 18.35 جنيه للبيع، كما استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع.

بينما ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى عند 20.36 للشراء، 20.52 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ20.22 للشراء، 20.43 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

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ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم في البنوك المصريةاستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى مسجلا 18.25 جنيه للشراء، و 18.35 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر اليورو الأوروبى اليومارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 20.36 للشراء، 20.52 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ20.22 للشراء، 20.43 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الجنيه الإسترلينى اليومارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 23.92 جنيه للشراء، 24.11 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ23.88 جنيه للشراء، 24.10 جنيه للبيع وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الريال السعودى اليومثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الدينار الكويتى اليوماستقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 57.76 جنيه للشراء، و 60.39 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.