شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات.. والبنك الأهلي يرفع حصته بـ"فوري" لـ12.5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 11182 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 1924 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 13621 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 4427 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 1916 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 2893 نقطة.

وأعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، شراء البنك الأهلي المصري 102.5 مليون سهم بسعر 10.25 جنيه بقيمة إجمالية 1.1 مليار جنيه لترتفع نسبة مساهمته في الشركة من 6.54% إلى 12.54%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.

أعلنت 5 شركات وهم أسيك للتعدين-أسكوم، مجموعة مستشفيات كليوباترا، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، مصر بني سويف للأسمنت، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، واشترت الأولى 110.1 ألف سهم تمثل نسبة 0.20% من رأسمال الشركة، والثانية 2 مليون سهم، والثالثة 2 مليون سهم، والرابعة 500 ألف سهم، وبذلك تصبح إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.1412% من أسهم رأس المال، شراء الشركة الخامسة 26880 سهم وبذلك يصل إجمالي أسهم الخزينة المشتراه 2.3 مليون سهم.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن عام 2021، وحققت شركة دومتي للصناعات الغذائية، إيرادات بلغت 3.361 مليار جنيه، بنسبة نمو 12.2%، وسجلت صافي ربح قدره 72.4 مليون جنيه بنسبة 2.2% من الإيراد.

وحققت شركة أرابيا انفستمنتس هولدنج، إيرادات نشاط بلغت 1.7 مليار جنيه خلال عام 2021، وبلغ صافي أرباح العام بعد الضرائب 102.8 مليون جنيه.

فيما حققت شركة المجموعة المصرية العقارية، صافي خسائر بلغت 14.4 مليون جنيه، مرجعة أسباب ذلك إلى تكوين مخصص بنحو 10.5 مليون جنيه لمواجهة الالتزامات الضريبية المحتملة عن الفترة 99-2004، وتكوين إضمحلال في الأرصدة المدينة بنحو 1.9 مليون جنيه، والانخفاض الحاد في قيمة محفظة الأوراق المالية للشركة أدى إلى حدوث خسائر في معاملات محفظة الشركة بنحو 10 ملايين جنيه.