شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الحبوب: وفرة المعروض من المكرونة قبل رمضان.. ومطالب بتعليق وقف التصدير والان مع تفاصيل الخبر
أوضح "أبو غالي"، في تصريحات صحفية، أن حجم الإنتاج المحلي من المكرونة في مصر يصل إلى نحو 1.25 مليون طن سنويًا مقسمة بين 750 ألف طن مكرونة معبأة، والمتبقي للمكرونة غير المعبأة (السائب)، والتي يصعب حصر حجم إنتاجها سنويًا رغم استخدامها في العديد من المطاعم والمحلات، ويكفي هذا الإنتاج السوق المحلي، ويتم تصدير نسبة 33% من المكرونة المعبأة للعديد من الأسواق الخارجية في أفريقيا وعدد من الدول العربية، وتحظى بشهرة لجودتها.
وأشار كريم أبو غالي، إلى ضرورة تعليق قرار وزارة الصناعة والتجارة بوقف تصدير المكرونة للخارج، بعد نجاح المصانع في تحقيق وفرة في المعروض في السوق المحلي خلال موسم رمضان، منوهًا في هذا الصدد إلى أن زيادة المعروض لن تؤدي لخفض الأسعار، والتي ارتفعت نتيجة زيادة التكلفة بسبب ارتفاع أسعار القمح عالميًا وخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، محذرًا من استمرار وقف تصدير المكرونة سيؤدي إلى فقدان الشركات المصرية لأسواق تصدير خارجية، وانخفاض حجم الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية، مما يؤثر سلبًا على حجم تدفقات النقد الأجنبي من التصدير، وقد يؤدي استمرار قرار وقف التصدير إلى وقف بعض خطوط الإنتاج.