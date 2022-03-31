شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار فى مصر اليوم الخميس 31-3-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار ببداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 31-3-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا ثباتا فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 18.25جنيه للشراء، 18.35 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سعر 18.22جنيه للشراء، 18.32 جنيه للبيع.

أما فى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.23 جنيه للشراء، 18.33 جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 18.25 جنيه للشراء، 18.35 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصري18.23 جنيه للشراء.

18.33 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري18.25 جنيه للشراء.

18.35 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية18.22 جنيه للشراء.

18.32 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر18.25 جنيه للشراء.

18.35 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"18.23 جنيه للشراء.

18.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس18.23 جنيه للشراء.

18.33 جنيه للبيع.