شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تنشر تاريخ انتهاء مهلة الشركات للتعامل بنظام القبول الآلى للأوامر والان مع تفاصيل الخبر
1- يونيفرت للصناعات الغذائية 26 يونيو 2022.
2- السويس للأكياس 29 أكتوبر 2022.
4- الدولية للثلج الجاف (ديفكو 2) 18 مارس 2023.
5- الإسكندرية لأسمنت بورتلاند 09 سبتمبر 2023.
6- العبوات الدوائية المتطورة 16 ديسمبر 2023.
7 - المصرية للمشروعات السياحية العالمية 07 فبراير 2024.
8 - أسمنت بورتلاند طرة المصرية 07 فبراير 2024.
9 -مصر جنوب افريقيا للاتصالات 08 فبراير 2024.
10 -أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية 13 يوليه 2024.
11 السويس للأسمنت 02 أغسطس 2024.
12 - الحديثة للمواد العازلة- مودرن بيتومود 17 أغسطس 2024.
13 -رواد مصر للاستثمار السياحي 25 ديسمبر 2024.
14 -النيل لحليج الأقطان 03 أبريل 2025.
وتتحقق إدارة البورصة المصرية، بصورة دورية من استمرار توافر معايير التعامل على هذه الشركات من خلال هذا النظام تنفيذا لقرار رئيس البورصة المصرية رقم (1014) لسنة 2019، على أنه بعد تاريخ انتهاء المهلة المسموح بها للتعامل من خلال نظام القبول الألى للأوامر، سيكون التعامل على أسهم تلك الشركات من خلال نظام نقل الملكية.
يأتي ذلك في إطار المراجعة الدورية للشركات التي يتم التعامل على أسهمها بنظام القبول الألى للأوامر (غير المقيدة بالبورصة المصرية) ونفاذاّ لحكم الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 94 لسنة 2018، وتنفيذا للفقرة الخامسة من ذات القرار فإنه في حالة انتهاء المهلة المسموح للشركة بالتعامل أسهمها بهذا النظام يتم نقلها للتعامل من خلال نظام نقل الملكية.