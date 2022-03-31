شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تنشر تاريخ انتهاء مهلة الشركات للتعامل بنظام القبول الآلى للأوامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت إدارة البورصة المصرية، تاريخ انتهاء المهلة المسموح خلالها ‏بالتعامل ‏على أسهم الشركات من خلال نظام القبول الآلى للأوامر، وهي:

1- يونيفرت للصناعات الغذائية 26 يونيو 2022.

2- السويس للأكياس 29 أكتوبر 2022.

4- الدولية للثلج الجاف (ديفكو 2) 18 مارس 2023.

5- الإسكندرية لأسمنت بورتلاند 09 سبتمبر 2023.

6- العبوات الدوائية المتطورة ‏ 16 ديسمبر 2023.

7 - المصرية للمشروعات السياحية العالمية 07 فبراير 2024.

8 - أسمنت بورتلاند طرة المصرية 07 فبراير 2024.

9 -مصر جنوب افريقيا للاتصالات 08 فبراير 2024.

10 -أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية 13 يوليه 2024.

11 السويس للأسمنت 02 أغسطس 2024.

12 - الحديثة للمواد العازلة- مودرن بيتومود 17 أغسطس 2024.

13 -رواد مصر للاستثمار السياحي 25 ديسمبر 2024.

14 -النيل لحليج الأقطان 03 أبريل 2025.

وتتحقق إدارة البورصة المصرية، بصورة دورية من استمرار توافر معايير التعامل على هذه الشركات ‏من ‏خلال هذا النظام تنفيذا لقرار رئيس البورصة المصرية رقم (1014) لسنة 2019، على أنه بعد تاريخ انتهاء المهلة المسموح بها للتعامل من خلال نظام القبول الألى للأوامر، سيكون التعامل على ‏أسهم ‏تلك الشركات من خلال نظام نقل الملكية‏.

يأتي ذلك في إطار المراجعة الدورية للشركات التي يتم التعامل على أسهمها بنظام القبول الألى للأوامر (غير المقيدة ‏بالبورصة ‏المصرية) ونفاذاّ لحكم الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ‏‏94 لسنة ‏‏2018، وتنفيذا للفقرة الخامسة من ذات القرار فإنه في حالة انتهاء المهلة المسموح للشركة بالتعامل أسهمها بهذا النظام يتم ‏نقلها ‏للتعامل من خلال نظام نقل الملكية.‏