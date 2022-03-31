شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ارتفع التبادل التجارى بين مصر وليبيا 60.5% فى عام واحد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيمة التبادل التجاري بين مصر وليبيا بلغت مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 645.9 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 60.5%.

وتشير بيانات الإحصاء إلى تطور التبادل التجاري بين البلدين وفقا لما يلي:

- سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى ليبيا 960.8 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 607.1 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 58.2%.

- بلغت قيمة الواردات المصرية من ليبيا 75.7 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 38.8 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 95.2%، وذلك وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

- سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بليبيا 17.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 27.9 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 35.9 %.

- بلغت قيمة تحويلات الليبيين العاملين في مصر 4 آلاف دولار خلال العام المالي 2019/ 2020 مقابل 671 ألف دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 99.4%.

- بلغت قيمة الاستثمارات الليبية في مصر 8.2 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021 / 2022 مقابل 6.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 30.2%.