شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن فى مصر اليوم.. الكيلو بـ 38 جنيها تسليم أرض المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن في الأسواق ارتفاع طفيف لتسجل مستويات فوق 43 جنيها للكيلو، مع ارتفاع الأسعار في المزارع إلى مستويات 38 جنيها للكيلو للفراخ البيضاء، وذلك في ظل ارتفاع الطلب المحلي مع قدوم شهر رمضان بحسب شعبة الدواجن بغرفة الجيزة.

أسعار الفراخ في مصر:

سعر الأبيض 38 جنيها للكيلو

سعر الساسو 39 جنيها للكيلو

كتكوت أبيض 7.75_8 جنيه

كتكوت ساسو 3.5 _ 3.75 جنيه

فراخ أمهات بيضاء 30 جنيها للكيلو

فى سياق متصل، ارتفع سعر كرتونة البيض الأبيض 53.5 جنيه والبيض الأحمر 56.5 جنيه والبيض البلدى يسجل 56.5 جنيه، وهذه الأسعار يضاف عليها تكاليف النقل ومكاسب المحلات والسلاسل التجارية.