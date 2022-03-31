شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع بنسبة 0.6 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الذهب تراجعا في تعاملات محدودة اليوم الخميس، لكن المعدن الذي يعد ملاذا آمنا يتجه لتحقيق أكبر مكاسب فصلية له منذ سبتمبر أيلول 2020، إذ تسبب الصراع الروسي الأوكراني في زيادة جاذبيته.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1921.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0507 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1925 دولارا.

وتقدم المعدن حوالي خمسة بالمئة منذ بداية ربع السنة الحالي، و0.7 بالمئة منذ بداية الشهر.