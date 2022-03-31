شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم.. استقرار نسبى فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق اليوم استقرار نسبي ، والبداية مع الطماطم وتسجل 2.5 إلى 4.75 جنيه فى سوق الجملة والبطاطس 2.50 إلي 4.50، فيما تراجع البصل ليتراوح 1.5 إلى 2.25 جنيه بتراجع 50 قرش، والكوسة 4 إلى 5 جنيهات بتراجع 2 جنبه، والفاصوليا 12 إلى 18 جنيها بتراجع 3 جنيها

ووفق الموقع الرسمى لسوق العبور، بلغ سعر الفلفل الألوان 12 إلى 15 جنيها، والملوخية 4 إلى 7 جنيها، والخيار البلدى 4 لـ 5 جنيه، السبانخ 3 إلى 4 جنيهات، والبسلة من 5 إلى 7 جنيهات، والقلقاس 3 إلى 6 جنيهات، الفلفل الرومي من 9 إلي 11 جنيها والثوم من 4 إلي 5.5 جنيه.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة فتسجل تباين ملحوظ، حيث بلغ سعر البرتقال السكرى من 2.5 إلى 4 جنيهات، والبرتقال أبو سرة من 2.5 إلى 3.5 جنيه واليوسفى 2.5 إلى 6 جنيهات، والعنب المستورد 30 جنيها للأسود، والتفاح الأمريكى والإيطالى 19 إلى 23 جنيها والبرتقال البلدي 2 إلي 3.5 جنيه

وبلغ سعر التفاح الجولدن 16 إلى 20 جنيها، والتفاح السورى واللبنانى 12 إلى 18 جنيها، والبلح السيوى 20 إلي 25 جنيها، بلح تلاجة 5 إلى 9 جنيهات، والبلح البريمى 13 إلى 23 جنيها، بلح غزال 14 إلى 26 جنيها.