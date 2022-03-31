شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن بعثات طرق الأبواب.. تدعم العلاقات الاقتصادية وتعظيم التجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد بعثات طرق الأبواب التى تنظمها الغرفة الأمريكية التجارية فى مصر ، من أهم البعثات الاقتصادية المصرية للخارج ، حيث تركز على مستقبل الاستثمار والتجارة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، كما تنقل صورة حقيقة للسياسة والاقتصاد وكافة النواحى المصرية بشكل يرد تماما على المغالطات وعلى التفسيرات الخاطئة لدى الإدارة الأمريكية، أو الكونجرس أو حتى النخبة والإعلام الأمريكى بشكل موثق واحترافى وعبر لقاءات مباشرة تعرف علي دورها فى 10 نقاط .

1- تتواصل بعثات طرق الابواب للعام ال 44 منذ اطلاقها حتى الآن.

2- تنظم غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع مجلس الأعمال المصرى الأمريكى ، وبالتنسيق مع الغرفة الامريكية بواشنطن.

3- تم تنظيم بعثتين العام الماضى ومارس الجارى ، بشكل مصغر نظرا لتداعيات جائحة كورونا والأوضاع الناتجة عنها فى واشنطن.

4- تشارك في بعثة طرق الأبواب عشرات الشركات المصرية الأمريكية ورجال الأعمال وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، حيث يتم عقد لقاءات مباشرة مع نظرائهم.

5- أبرز لقاءات البعثة تكون مع الإدارة الأمريكية، و الكونجرس ومراكز الأبحاث والبنك الدولى وصندوق النقد والغرفة الأمريكية بواشنطن ومؤسسات مالية ومجلس الأعمال المشترك والإعلام الأمريكى .

6- تم تنظيم 44 بعثة طرق أبواب كانت آخر بعثة كبيرة فى أبريل 2019، حيث توقفت البعثات الكبيرة بعد ذلك نتيجة جائحة كورونا.

7- أبرز المشاركين فى البعثة الحالية عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى ، وطارق توفيق رئيس الغرفة الامريكية التجارية بمصر وهشام فهمى الرئيسي التنفيذي بواشنطن ، وسيلفيا ميناسا ، المدير التنفيذي بمصر بجانب قيادات الغرفة .

8- تسعى البعثات لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين كثمرة للتعاون المشترك .

9- تلقي البعثات الضوء على تطورات مصر الاقتصادية وما تشهده من نمو اقتصادي وتشريعات داعمة .

10 - تركز البعثات على توضيح قصص النجاح للشركات في مصر وجذب الاستثمار الأمريكى.