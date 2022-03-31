شكرا لقرائتكم خبر عن 8 قطاعات تستحوذ على أكثر من 90% من عدد العاملين بالقطاع العام عام 2021.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، توزيع أعداد العاملين بالقطاع العام/ الأعمال العام عام 2021 وفقا للقطاعات الاقتصادية.

وينشر ”الخليج 365” بالإنفوجراف توزيع أعداد العاملين بالقطاع العام موزعة على 8 قطاعات رئيسية والتى تستحوذ على نحو 92.2% من إجمالى عدد العاملين وفقا لما يلى:



عدد العاملين فى القطاعات الاقتصادية

199 ألف عامل فى قطاع الإسكان والتعمير

137 ألف و621 عامل فى قطاع الصناعة والبترول والثروة المعدنية

104 ألف و639 عامل فى قطاع الكهرباء

38 ألف عامل فى قطاع السياحة والطيران

36 ألف و759 عامل فى قطاع النقل والمواصلات

23 ألف و968 عامل فى قطاع التموين والتجارة

21 ألف و984 عامل في قطاع الدفاع والأمن والعدالة

15 ألف و713 عامل فى قطاع الخدمات الصحية والاجتماعية والدينية

وبلغ إجمالى عدد العاملين المدنيين بالقطاع العام/ الأعمال العام 695.3 ألف عاملاً فى عام 2021 مقابل 760.7 ألف عاملاً فى عام 2020 وذلك بنسبة انخفاض قدرها 8.6%، بلغ عدد العاملين الذكور 610.2 ألف عاملاً عام 2021 مقـابل 659.7 ألف عاملا عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 7.5%.