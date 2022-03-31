شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض معدل البطالة إلى 11 % في الربع الرابع من 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت تقديرات مسح القوى العاملة الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء، عن أن معدل البطالة للسعوديين في سن العمل بلغ 11 % في الربع الرابع من العام الماضي، بانخفاض مقداره 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، وبانخفاض مقداره 1.6 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2020.

وأظهرت نتائج الربع الرابع للعام الماضي، تغيرات في سوق العمل بالمملكة مقارنة بالربع السابق؛ إذ ارتفع معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) إلى 6.9 % مقارنة بـ6.6 % في الربع السابق، بينما ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 61.5 %، وارتفع معدل المشتغلين إلى السكان بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 57.3 %.

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11 % معدل البطالة للسعوديين

0.3 نقطة مئوية.. انخفاضًا على أساس ربعي

1.6 نقطة مئوية.. انخفاضًا على أساس سنوي

6.9 % معدل البطالة الإجمالي في الربع الرابع

6.6 % معدل البطالة في الربع الثالث

0.3 نقطة مئوية ارتفاعًا في معدل المشاركة بالقوى العاملة

61.5 % معدل المشاركة في القوى العاملة

0.2 نقطة مئوية ارتفاعًا في معدل المشتغلين إلى السكان

57.3 % معدل المشتغلين إلى السكان

51.5 % معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين

66.8 % معدل المشاركة في القوى العاملة للذكور

*** معدل المشاركة في القوى العاملة

1.8 نقطة مئوية ارتفاعًا في معدل المشاركة للقوى العاملة للذكور السعوديين

35.6 % معدل المشاركة في القوى العاملة للإناث السعوديات

1.5 نقطة مئوية ارتفاعًا في معدل المشاركة للقوى العاملة للإناث

63.3 % معدل المشتغلين إلى السكان السعوديين للذكور

2.1 نقطة مئوية ارتفاعًا في معدل المشتعلين إلى السكان السعوديين للذكور

27.6 % معدل المشتغلات إلى السكان السعوديين للإناث

0.9 نقطة مئوية ارتفاع معدل المشتغلات إلى السكان السعوديين للإناث

0.7 نقطة مئوية انخفاضًا في معدل البطالة بين الذكور السعوديين

5.2 % معدل البطالة بين الذكور السعوديين

0.6 نقطة مئوية ارتفاعًا في معدل البطالة بين الإناث السعوديات

22.5 % معدل البطالة بين الإناث السعوديات

*** معدل البطالة للشباب والأفراد في سن العمل الأساسية

2.1 نقطة مئوية ارتفاع معدل المشتغلين إلى السكان السعوديين للشباب بين 15- 24 سنة

22.5 % معدل المشتغلين السعوديين من 15-24 سنة

3.7 نقطة مئوية ارتفاعًا في معدل المشتغلين فئة الشباب السعوديين الذكور "15-24 سنة"

32.7 % معدل المشتغلين من فئة الشباب السعوديين الذكور "15-24 سنة"

2.6 نقطة مئوية انخفاضًا في معدل البطالة لفئة الشباب السعوديين الذكور "15-24 سنة"

12.3 % معدل البطالة لفئة الشباب السعوديين الذكور "15 - 24 سنة"

2.4 نقظة مئوية ارتفاعًا في بطالة الشابات السعوديات

25.2 % بطالة الشابات السعوديات

0.5 نقطة مئوية انخفاضًا في معدل بطالة الذكور في سن العمل الأساسي من "25-54 سنة"

4.3 % معدل البطالة للذكور من "25-54 سنة"

0.5 نقطة مئوية ارتفاعًا في معدل بطالة الإناث من "25-54 سنة"

23.3 % معدل بطالة الإناث من "25-54 سنة"

1.6 نقطة مئوية ارتفاعًا في معدل المشتغلين إلى السكان للذكور السعوديين

83.2 % معدل المشتغلين إلى السكان للذكور السعوديين

1.1 نقطة مئوية ارتفاعًا في معدل المشتغلات إلى السكان للإناث السعوديات

38.2 % معدل المشتغلات إلى السكان للإناث السعوديات

*** الأساليب النشطة للبحث عن عمل لدى المتعطلين السعوديين

55 % من السعوديين الباحثين عن عمل استخدموا منصة "طاقات"

47.1 % من السعوديين الباحثين عن العمل استخدموا منصة "جدارة"

12.6 % من السعوديين الباحثين عن العمل استخدموا منصة "ساعد"

** طرق البحث الأخرى

71.9 % سؤال الأصدقاء والأقارب

51.9 % التقدم إلى أصحاب العمل مباشرة

47.7 % دراسة الإعلانات في الصحف أو المجلات أو عبر الإنترنت