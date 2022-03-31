شكرا لقرائتكم خبر عن 1.7 مليار ريال إنفاق المستهلكين على الأطعمة والمشروبات في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» أن قطاع الأطعمة والمشروبات تصدر القطاعات في قيمة عمليات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» خلال الأسبوع الماضي، المنتهي في 26 مارس الحالي، بقيمة عمليات بلغت 1.761 مليار ريال، مقابل 1.539 مليار ريال، بارتفاع قدره 14.4 %، فيما ارتفع عدد العمليات بنحو 3.5 %، مسجلا 30.214 مليون عملية، مقابل 29.182 مليون عملية.

وبحسب تقرير عمليات نقاط البيع الأسبوعية، جاء قطاع المطاعم والمقاهي في المرتبة الثانية بقيمة عمليات بلغت نحو 1.411 مليار ريال، مقارنة بـ 1.575 مليار ريال، منخفضا بنسبة 10.4 %، فيما تراجع عدد العمليات بنسبة 2.3 %، مسجلا 37.021 مليون عملية، مقابل 37.880 مليون عملية.

وأشار التقرير إلى أن قطاع السلع والخدمات المتنوعة جاء في المرتبة الثالثة بقيمة عمليات بلغت 1.051 مليار ريال، مقابل 1.062 مليار ريال، متراجعا بنسبة 1 %، بينما في المرتبة الرابعة جاء قطاع الملابس والأحذية مسجلا 813.377 مليون ريال، مقابل 930.028 مليون ريال، متراجعا بنسبة 12.5 %، بينما جاء خامسا قطاع الصحة بقيمة عمليات بلغت نحو 668.949 مليون ريال، مقابل 667.521 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 0.2 %. ووفقا للتقرير، جاء قطاع محطات الوقود في المرتبة السادسة بقيمة عمليات بلغت نحو 651.074 مليون ريال، مقابل 656.592 مليون ريال، منخفضا بنسبة 0.8 %.

وبلغ إجمالي قيمة عمليات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 26 مارس الحالي نحو 10.667 مليار ريال، مقابل 10.735 مليار ريال، في الأسبوع السابق عليه، متراجعا بنسبة 0.6 %، فيما بلغ عدد العمليات 128.246 مليون عملية، مقابل 128.050 مليون عملية، بارتفاع قدره 0.2 %.

وأشار التقرير إلى أن مدينة الرياض جاءت في المرتبة الأولى من بين المدن، بقيمة عمليات بلغت 3.379 مليار ريال، مقابل 3.345 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 1 %، فيما جاءت في المركز الثاني مدينة جدة بقيمة عمليات بلغت 1.685 مليار ريال، مقابل 1.816 مليار ريال، منخفضة بنسبة 7.2 %، بينما جاءت في المرتبة الثالثة مدينة الدمام بقيمة عمليات بلغت 5858.514 مليون ريال، مقابل 586.314 مليون ريال، في الأسبوع السابق عليه منخفضة بنسبة 0.1 %، بينما بلغ عدد العمليات 6.246 مليون عملية، مقابل 6.242 مليون عملية، بارتفاع قدره 0.1 %.

ولفت التقرير إلى أن مكة المكرمة جاءت في المرتبة الرابعة بقيمة عمليات بلغت نحو 396.329 مليون ريال، مقابل 418.056 مليون ريال، منخفضة بنسبة 5.2 %، بينما جاءت بالمرتبة الخامسة المدينة المنورة بقيمة عمليات بلغت 386.622 مليون ريال، مقابل 416.400 مليون ريال، منخفضة بنسبة 7.2 % على أساس أسبوعي.