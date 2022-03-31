شكرا لقرائتكم خبر عن تفاوت في أسعار الخضار والفواكه بسوق الدمام المركزي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الخضار والفواكه بسوق الدمام المركزي، قبل رمضان، إذ تفاوت الارتفاع ما بين 33 % إلى 200 %، لبعض السلع بينما شهدت بعض السلع الأخرى استقرارا في الأسعار لا سيما الخضار، بينما تراجعت أخرى بنسبة 20 %، إذ انخفض سعر الموز من 60 ريالا إلى 50 ريالا.

وكشفت جولة ميدانية أجرتها ”الخليج 365” بالسوق عن زيادة سعر الطماطم من 5 ريالات إلى 15 ريالا، وقال البائعون: إن السوق شهدت تذبذبا في الأسعار ما بين ارتفاع وانخفاض بحسب العرض والطلب، ووفرة المنتج، وأحوال الطقس، لا سيما في أوقات البرودة التي تشهد توقف الأشجار عن الإنتاج، فضلا عن توقف الاستيراد منذ شهرين، ولا يأتي من الخارج إلا نادرا، مما يرفع من الأسعار.

وقال المستهلك محمد العمري: إن أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي بالدمام تتفاوت من محل إلى آخر لنفس المنتج، مشيرا إلى أن سعر الطماطم ارتفع من 15 ريالا إلى 20 ريالا، بينما زادت الكوسة من 5 ريالات إلى 15 ريالا.

وقال البائع حسن الجبيري: إن السوق يشهد تذبذبا في الأسعار ما بين ارتفاع وانخفاض في أسعار الفواكه والخضار، على حسب وفرة المنتج، وأحوال الطقس، لا سيما في أوقات البرودة التي تشهد توقف الأشجار عن الإنتاج، فضلا عن توقف الاستيراد منذ شهرين، ولا يأتي من الخارج إلا نادرا، مما يرفع من الأسعار.

وقال علي الصالح: إن الأسعار ارتفعت مع قرب حلول شهر رمضان، إذ زادت خلال أسبوع، مشيرا إلى أن بعض السلع ارتفعت من 5 ريالات إلى 10 ريالات.

وقالت أم جاسم الفرحان: إن أسعار الخضار، مثل الطماطم، والكوسة، والباذنجان، والخس، والحشائش، شهدت ارتفاعا، مقارنة بالأسعار قبل ثلاثة أسابيع، مشيرة إلى أن الطماطم ارتفعت من 8 ريالات إلى 15 ريالا، في تلك الفترة.

وقال بائع الخضار والفواكه جعفر أحمد: إن أسعار الليمون زادت من 10 إلى 11 ريالا، فيما بلغ سعر فلين البرتقال 35 ريالا، مشيرا إلى أن الفترة الحالية لم تشهد ارتفاعا في الأسعار.

وأفاد بائع الخضار والفواكه، صالح الغامدي: إن سعر كرتون التفاح سجل 90 ريالا، فيما شهدت الأسعار استقرارا دون تغير عن الفترة الماضية.

وأوضح بائع الخضار والفواكه حسين آل الشيخ، أن أسعار البرتقال «الأفندي» تتراوح ما بين 40 - 45 ريالا، بينما وصل سعر الموز إلى 50 ريالا بعد بلوغه 60 ريالا، مشيرا إلى أن الزيادة مرهونة بالعرض والطلب، لا سيما في الفواكه. وأضاف أن بعض السلع ارتفع سعره، إذ زاد البصل من 1 ريال إلى 1.80 ريال، مشيرا إلى أن بعض الفترات تشهد صعودا في الأسعار، في حين تشهد فترات أخرى انخفاضا.

وقال بائع الخضار والفواكه مالك الفرج إن أسعار الخضار والفواكه، تعد مناسبة، لكن بعضها شهد ارتفاعا ملحوظا لا سيما في الفواكه.

وقال المستهلك عبدالرحمن الطريب: إن أسعار الخضار والفواكه متفاوتة وغير ثابتة، وذلك خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال المستهلك موسى علي: إن أسعار الخضار شهدت استقرارا في الفترة الماضية، بينما ارتفعت أسعار الفواكه وعلى رأسها البرتقال والتفاح.