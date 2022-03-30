شكرا لقرائتكم خبر عن مركز تحديث الصناعة: نقدم كافة التسهيلات لتوطين وتعميق الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عبد الكريم، رئيس مركز تحديث الصناعة إن مصر تستورد بأكثر من 70 مليار دولار، وتم تحليل أكثر من 6330 بندا، وحللنا ما هي المنتجات التي من الممكن أن يتم تصنيعها في مصر بجودة عالية، 131 بندا جمركيا، ووجدنا أن هناك فرص استثمارية واعدة، وجديدة والبند الجمركي يشمل أكثر من منتج.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج مساء دى إم سى مع الإعلامى رامى رضوان: نحن نعتمد على مدخلات انتاجنا على الاستيراد وتوطين مدخلات الإنتاج في مصر يساعد على النمو الصناعى وبالتالي اهتمينا بمدخلات الإنتاج وتم إعلان القائمة وتوفير المعلومات التي تشجع المستثمرين على إنشاء مصانعها ولدينا برنامج لتعميق وتوطين الصناعة .

وتابع: لدينا الصناعات النسيجية والخشبية والطبية ومواد البناء كما اهتمت الوزارة بتوفير البنية التحتية الأساسية وتوفير مصانع جاهزة المرافق والرخص وما على المستثمر إلا ان يحضر العمل ومن الممكن نساعد في توفير العمالة ونساعد في التسويق ولدينا مجمعات صناعية في 10 محافظات وهى جاهزة للعمل ويوجد منها ما هو ايجار وتمليك وهناك الكثير من التسهيلات لتعزيز الصناعة الوطنية.