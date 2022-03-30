شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 30-3-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 30-3-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ صفقة على شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وخسر رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 726.623 مليار جنيه.

إيقاف تداول 7 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ سماد مصر (ايجيفرت)، الدولية للأسمدة والكيماويات، أسمنت سيناء، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، أم بي للهندسة، اراب للتنمية والاستثمار العقاري. إيقاف تداول 7 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ سماد مصر (ايجيفرت)، الدولية للأسمدة والكيماويات، أسمنت سيناء، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، أم بي للهندسة، اراب للتنمية والاستثمار العقاري.

البورصة تخسر 4.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ صفقة على شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وخسر رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 726.623 مليار جنيه. البورصة تخسر 4.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ صفقة على شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وخسر رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 726.623 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 326.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 31.7 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.62% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 35.99%، والعرب على 3.39% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 73.40% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 26.59%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 9.1 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، 1.1 مليار جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 6.7 مليون جنيه، 1.1 مليار جنيه، 30 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.35%، ليغلق عند مستوى 11239 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1932 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 13711 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 4436 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1917 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 2900 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 4630 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1158 نقطة.

وصعدت أسهم 31 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 89 شركة، ولم تتغير مستويات 73 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 7.450 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.97%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 10.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.31%.

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 1.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.95%.

- انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي أل سي بسعر إغلاق 20 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.10%.

- الملتقى العربي للاستثمارات بسعر إغلاق 2.390 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.82%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 7.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.76%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 25.230 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.11%.

- مصر للأسمنت-قنا بسعر إغلاق 12.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.06%.

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 22.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.68%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 13.980 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.64%.