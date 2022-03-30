10 اتفاقيات تعاون لتدريب وتوظيف 100 ألف مواطنة

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ووقعت الوزارة ثلاث مذكرات تعاون مشتركة مع كل من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وجامعة الملك سعود وجامعة الملك فيصل، حيث مثل الوزارة في توقيعها نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، كما أبرمت الوزارة مذكرات تعاون مشتركة مع كل من «الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والهيئة السعودية للمهندسين، وجامعة المجمعة، وأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، والأكاديمية المالية، وأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران»، حيث وقع في هذه الاتفاقيات وكيل الوزارة للتوطين المهندس ماجد بن محمد الضحوي.
وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتمكين توظيف السعوديين والسعوديات ودعم سوق العمل، بما يتماشى مع أنشطة واستراتيجية وأهداف وبرامج رؤية المملكة 2030، والمشاركة في تنمية وتمكين الخريجات من الجامعات والأكاديميات وخلق وتطوير مهارات جديدة للمعرفة والتعليم عن طريق تفعيل برنامج التدريب الموازي النوعي بالوزارة الذي سيعمل على زيادة معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات وزيادة حصة المرأة في سوق العمل.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال عقدها لهذه الاتفاقيات إلى بناء شراكات استراتيجية وعلاقات تكاملية مع مختلف الجهات في جميع القطاعات لتحقيق رؤية المملكة 2030.
10 اتفاقيات مع:
- جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن
- جامعة الملك سعود
- جامعة الملك فيصل
- الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
- الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
- الهيئة السعودية للمهندسين
- جامعة المجمعة
- أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي
- الأكاديمية المالية
- أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران
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