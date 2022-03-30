10 اتفاقيات تعاون لتدريب وتوظيف 100 ألف مواطنة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 10اتفاقيات تعاون وتفاهم مشتركة مع عدد من الجامعات والأكاديميات، خلال حفل تدشين مبادرة التدريب الموازي النوعي التي تستهدف تـوظيف وتدريب ما لا يـقل عن 100,000 من المواطنات الـحاصلات عـلى مؤهـل الـبكالـوريـوس فأعلى، حيث يستمر البرنامج حتى نهاية عام 2025، لـزيـادة مـعدل مـشاركـتهن الاقـتصاديـة ورفـع مسـتوى مـهارات الـقوى الـعامـلة الـسعوديـة.

ووقعت الوزارة ثلاث مذكرات تعاون مشتركة مع كل من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وجامعة الملك سعود وجامعة الملك فيصل، حيث مثل الوزارة في توقيعها نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، كما أبرمت الوزارة مذكرات تعاون مشتركة مع كل من «الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والهيئة السعودية للمهندسين، وجامعة المجمعة، وأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، والأكاديمية المالية، وأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران»، حيث وقع في هذه الاتفاقيات وكيل الوزارة للتوطين المهندس ماجد بن محمد الضحوي.

وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتمكين توظيف السعوديين والسعوديات ودعم سوق العمل، بما يتماشى مع أنشطة واستراتيجية وأهداف وبرامج رؤية المملكة 2030، والمشاركة في تنمية وتمكين الخريجات من الجامعات والأكاديميات وخلق وتطوير مهارات جديدة للمعرفة والتعليم عن طريق تفعيل برنامج التدريب الموازي النوعي بالوزارة الذي سيعمل على زيادة معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات وزيادة حصة المرأة في سوق العمل.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال عقدها لهذه الاتفاقيات إلى بناء شراكات استراتيجية وعلاقات تكاملية مع مختلف الجهات في جميع القطاعات لتحقيق رؤية المملكة 2030.

10 اتفاقيات مع:

