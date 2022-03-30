«دسر» توقع 4 اتفاقيات تصنيع وصفقة استحواذ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، توقيع الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية «دسر» - المملوكة لكل من صندوق الاستثمارات العامة وشركة أرامكو السعودية وشركة «سابك»، أربع اتفاقيات مع شركاء دوليين، تتضمن إنشاء مصنع للأنابيب غير الملحومة، ومصنع للحافلات الكهربائية الهيدروجينية والتقليدية، ومركز للابتكار والتصنيع للطباعة الثلاثية، ومصنع لإنتاج مواد كيماوية لتصنيع النفط المستخرج من المياه، إضافة إلى استحواذ عالمي على شركة للتقنيات النظيفة تعمل على صناعة المحفزات الكيميائية والمعدات المتطورة المتخصصة في تقنيات الاستدامة البيئية في صناعات المعادن والأسمدة والكيمياويات وتكرير النفط، وتوقيع اتفاقية مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ومذكرة تفاهم مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف». وجاءت الاتفاقيات ومذكرة التفاهم في حفل أقيم في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كاسبارك)، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ونائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة سابك يوسف البنيان. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «دسر» الدكتور رائد الريس أن المشاريع المعتمدة حاليا تمكنت -ولله الحمد- من جذب استثمارات أجنبية تجاوزت قيمتها مليار ريال، وخلق أكثر من 2600 وظيفة مباشرة بحلول عام 2030 بنسب سعودة لا تقل عن 65% وتصل إلى 90 % في بعض المشاريع.

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