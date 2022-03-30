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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مركز التواصل والمعرفة المالية أطلق الموسم الثاني من برنامج بودكاست «متمم» الذي يعد أحد البرامج والأنشطة التي ينفذها بهدف تعزيز مصادر المعرفة المالية، وإثراء الوعي والثقافة المالية والاقتصادية بشتى مجالاتها. واستضافت أولى حلقات الموسم الثاني من «بودكاست متمم» -الذي يأتي استمرارا للنجاح الذي شهده موسمه الأول- وكيل المحافظ للتطوير والتقنية في البنك المركزي السعودي (ساما) زياد اليوسف، في حلقة بعنوان «التقنية المالية والادخار».



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