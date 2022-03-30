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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اللجنة السعودية الأردنية المشتركة عقدت اجتماعها بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية الأردنية المشتركة المهندس صالح الجاسر. ورحب الجانبان بحجم التبادل التجاري المتزايد بين المملكة والأردن من خلال إيجاد الحلول العملية التي تواجه القطاع الخاص في البلدين، وحث أصحاب الأعمال على تبادل المعلومات التجارية بالسوقين السعودي والأردني، وأكدت اللجنة المشتركة على التعاون في جميع المجالات المشتركة.



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