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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 2,600 زيارة نفذتها وزارة التجارة على المخابز والمصانع ومنافذ بيع الخبز بأنواعه في جميع مناطق المملكة، للتحقق من الوفرة ومراقبة وضع الدقيق في المصانع والمستودعات، خلال الفترة من 20-27 مارس 2022.

وتهدف هذه الزيارات للتحقق من وفرة منتجات الخبز، والتزام هذه المنشآت بأنظمة حماية المستهلك، ومنع الممارسات السلبية المتمثلة في إعادة استخدام الدقيق المدعوم للأغراض غير المخصصة له مثل: إعادة التعبئة وإنتاج الخبز وتجفيفه لغرض التعليف.

وتأتي هذه الجولات ضمن خطة الوزارة الاستباقية الخاصة بشهر رمضان المبارك وموسم العمرة، التي تشمل جميع الأسواق ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة لمتابعة توافر السلع الاستهلاكية والمنتجات الأساسية التي يقبل عليها المستهلكون خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى التحقق من وجود مخزون كاف من هذه السلع، وضمان صلاحية السلع المعروضة للاستهلاك.