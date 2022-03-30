انخفاض بطالة السعوديين لـ 5.2% وارتفاعها بين السعوديات إلى 22.5%

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وأظهرت نتائج نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2021 الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أمس، انخفاض معدل بطالة السعوديين الذكور (15 سنة فأكثر) في الربع الرابع إلى 5.2 % مقارنة بـالربع الثالث من العام نفسه، حيث بلغ 5.9 %، وارتفاع معدل بطالة السعوديات الإناث (15 سنة فأكثر) في الربع الرابع ليصل إلى 22.5 % مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه حيث بلغ 21.9 %.
وأوضحت النشرة أن معدل البطالة الإجمالي للسكان (سعوديين وغير سعوديين) ارتفع إلى 6.9 % في الربع الرابع 2021 مقارنة بـ6.6 % في الربع الثالث من العام نفسه.
وأبانت أن معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان (السعوديين وغير السعوديين) ارتفع في الربع الرابع ليصل إلى 61.5% مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه حيث بلغ 61.2 %.
ووفقا لنتائج النشرة فقد بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان الذكور (15 سنة فأكثر) 79.5 %، في حين بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان الإناث (15 سنة فأكثر) 34.9 %.
وأشارت النتائج إلى ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث ) للربع الرابع لتصل إلى 51.5 % مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه حيث بلغ 49.8 % .
وساعدت خارطة التوطين في ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور للربع الرابع؛ حيث بلغ 66.8 % مقارنة بـ 65 % في الربع السابق.
وعملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تمكين المرأة، مما أدى إلى ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات الإناث للربع الرابع؛ حيث بلغ 35.6 % مقارنة بـ 34.1 % في الربع السابق.
وبلغ مجموع العاملين السعوديين مستويات قياسية حيث يقدرون بـ1,918,940 عاملا في الربع الرابع 2021 مقابل انخفاض العاملين غير السعوديين وإحلال السعوديين بمعدل 32 %.
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