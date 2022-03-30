شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 30-3-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 30-3-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ صفقة على شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وخسر رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 726.623 مليار جنيه.

إيقاف تداول 7 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ سماد مصر (ايجيفرت)، الدولية للأسمدة والكيماويات، أسمنت سيناء، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، أم بي للهندسة، اراب للتنمية والاستثمار العقاري. إيقاف تداول 7 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ سماد مصر (ايجيفرت)، الدولية للأسمدة والكيماويات، أسمنت سيناء، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، أم بي للهندسة، اراب للتنمية والاستثمار العقاري.

البورصة تخسر 4.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ صفقة على شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وخسر رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 726.623 مليار جنيه. البورصة تخسر 4.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ صفقة على شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وخسر رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 726.623 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 326.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 31.7 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.62% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 35.99%، والعرب على 3.39% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 73.40% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 26.59%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 9.1 مليون جنيه، 4.3 مليون جنيه، 1.1 مليار جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 6.7 مليون جنيه، 1.1 مليار جنيه، 30 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.35%، ليغلق عند مستوى 11239 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1932 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 13711 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 4436 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1917 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 2900 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 4630 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1158 نقطة.

وصعدت أسهم 31 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 89 شركة، ولم تتغير مستويات 73 شركة.

لجنة القيدقررت لجنة القيد بالبورصة، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، استمرار إيقاف التعامل على شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة، وذلك لحين قيام الشركة بموافاة البورصة بقرار هيئة أسواق المال الكويتية. لجنة القيدقررت لجنة القيد بالبورصة، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، استمرار إيقاف التعامل على شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة، وذلك لحين قيام الشركة بموافاة البورصة بقرار هيئة أسواق المال الكويتية.

كما قررت اللجنة، فرض التزام مالي على شركة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية 5 آلاف جنيه، وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وقررت اللجنة، التنبيه على 3 شركات وهم بنك فيصل الإسلامي المصري، سبيد ميديكال، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلاً.





فوريأعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية لعدد 102.5 مليون سهم بقيمة 1.1 مليار جنيه.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، مصر الجديدة للإسكان والتعمير 300 ألف سهم، 3 ملايين سهمن على التوالي، وباعت إدارة شركتي جي بي أوتو، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 560 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، وباع نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بشركة أوراسكوم للتنمية مصر 219.1 ألف سهم. تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، مصر الجديدة للإسكان والتعمير 300 ألف سهم، 3 ملايين سهمن على التوالي، وباعت إدارة شركتي جي بي أوتو، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 560 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، وباع نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بشركة أوراسكوم للتنمية مصر 219.1 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن شرق الدلتا، مطاحن وسط وغرب الدلتا، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، أوراسكوم للتنمية مصر 303 سهم، 3 آلاف سهم، 200 سهم، 10 آلاف سهم، 3.9 مليون سهم، 7811 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، المصرية للمنتجعات السياحية، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، 750 ألف سهم، 197 ألف سهم، 3 ملايين سهم، على التوالي.





أسهم خزينةأعلنت 4 شركات وهم أسيك للتعدين-أسكوم، مجموعة مستشفيات كليوباترا، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، واشترت الأولى 100 ألف سهم تمثل نسبة 0.18% من رأسمال الشركة، والثانية 5 ملايين سهم، والثالثة 800 ألف سهم، والرابعة 587.6 ألف سهم، وبذلك تصبح إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.0763% من أسهم رأس المال.





أم أم جروب أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن عام 2021، وحققت شركة أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، إيرادات بلغت 9 مليارات جنيه، بنسبة نمو 3.7%، وسجلت صافي ربح قدره 543 مليون جنيه قبل خصم حقوق الأقلية، بنسبة نمو 8.2%.





مصر للفنادق قالت شركة مصر للفنادق، إن الشركة سددت 9 ملايين جنيه سدادًا عكسيًا معجلًا للأقساط المستحقة وفوائد خدمة الدين من قرض البنك الأهلي المصري لتطوير فندق النيل ريتز كارلتون، وبذلك يصل إجمالي ما تم سداده من أقساط معجلة 361.3 مليون جنيه.