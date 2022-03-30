شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران: تمكنا من الصمود ومواجهة التحديات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الطيار محمد منار، وزير الطيران، إن الطيران المدني المصري تمكن من الصمود ومواجهة التحديات العالمية كأزمة جائحة كورونا وتداعياتها، ولم يتم الاستغناء عن أي من العاملين في القطاع.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها جمعية الكتاب السياحيين المصريين، تحت عنوان "السياحة المصرية في ظل الظروف الدولية الراهنة"، بحضور وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، ووزير الطيران المدني الطيار محمد منار. وأضاف، أنه بتوجيهات القيادة السياسية والحكومة وبفضل جهود جميع العاملين في القطاع، في الوقت الذي أفلست فيه شركات الطيران المدني في بعض دول العالم تمكن الطيران المدني المصري من الصمود، واستمرار مشروعات التطوير لزيادة الطاقة الاستيعابية.

وذكر أن الأزمة الروسية الأوكرانية لها تأثير سلبي كبير على قطاع الطيران في دول العالم وفرضت تحديًا جديدًا، مشيرًا إلى أنه مع بداية الأزمة وبتوجيهات من القيادة السياسية تم نقل المصريين العالقين في الدول المجاورة كبولندا وغيرها.

وعن أزمة كورونا قال، إنه جرى نقل 77 ألف مصري على متن 415 رحلة طيران من مختلف دول العالم لاستعادة المصريين العالقين خلال الأزمة، مشيدًا بالتعاون المستمر مع وزارة السياحة والآثار لدفع حركة السياحة والطيران في مصر.