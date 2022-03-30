شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التنظيم والإدارة يشارك فى القمة العالمية للحكومات بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022، والمنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة على مدار يوم 29 و30 مارس.

ووجه الشيخ الشكر لدولة الإمارات العربية الشقيقة على تنظيمها فاعليات القمة، ومهنئا على نجاح القمة.

وتحدث في جلسة "الحكومة الابتكارية"، مؤكدا على أن الابتكار يعنى خلق أفكار جديدة واقعية التطبيق، وتقدم قيمة مضافة للمجتمع، أى يكون لها أثر على حياة الناس، وقد يشمل الابتكار الحكومي المنتجات سواء سلع أو خدمات أو العمليات أو التنظيم أو الاتصال أو جميع هذه الأركان.

وأضاف أن مصر لديها العديد من التجارب الابتكارية الناجحة وذلك من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، موضحا أن مصر تولى اهتماما كبيرا بالتعليم وهناك العديد من المبادرات فى هذا الشأن، مشيرا فى هذا الصدد إلى بنك المعرفة المصرى ومحتوياته.

كما تحدث عن التحول الرقمي بالمؤسسات الحكومية والاستعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية وتدريب الموظفين المنتقلين، لاسيما على برامج التحول الرقمى، وتحدث أيضا عن بوابة الوظائف الحكومية وكذلك مركز تقييم القدرات.. مؤكدا أن مصر لديها القدرة على تحقيق طفرة كبيرة فى مجال الابتكار والتحول الرقمى.

وفي سياق آخر، التقى الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز بعدد من المسئولين على هامش القمة، منهم السيد محمد عبدالله القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء الإماراتي، والدكتورة عهود بنت خلفان الرومى وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل بدولة الإمارات، والسيد جيفري شلاجنهاف الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والسيد فافادير ميسروف المدير التنفيذى لمركز الاختبارات باذربيجان.

كما شارك فى اجتماع منتدى الادارة العربية والذى عقد على هامش القمة وضم وزراء الخدمة المدنية والتطوير الإدارى ورؤساء دواوين وأجهزة الخدمة المدنية العرب.