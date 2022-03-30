شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصات البحرين وقطر وأبو ظبى بجلسة الأربعاء.. وبورصة دبى ترتفع 0.34% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء ارتفاع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.34% رابحًا 12.15 نقطة ليغلق عند مستوى 3527.39 نقطة، وتصدرت البورصات المتراجعة المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.80% خاسرًا 16.59 نقطة ليغلق عند مستوى 2061.94 نقطة، أعقبه المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.60% خاسرًا 81.79 نقطة ليغلق عند مستوى 13557 نقطة.

بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.48% خاسرًا 63.14 نقطة ليغلق عند مستوى 13038.22 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.34% خاسرًا 83.96 نقطة ليغلق عند مستوى 24942.91 نقطة، وبلغ حجم التداول 216.2 مليون سهم بقيمة 9.4 مليار ريال.

وهبط 11 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها المواد الأساسية بنسبة 1.24%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.09%، يليه قطاع الأدوية بنسبة 0.93%، ثم قطاعات تجزئة الأغذية والطاقة والبنوك والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.46%، 0.47%، 0.43%، 0.4%، على التوالي، ثم قطاع النقل بنسبة 0.38%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والاتصالات بنسبة 0.32%، 0.31%، على التوالي، وأخيرًا قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 3.28%، ثم قطاعي الإعلام والترفيه والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.26%، 1.03%، على التوالي.

وقفز 94 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أسترا الصناعية" بنسبة 8.62%، ثم سهم "بروج للتأمين" بنسبة 6.97%، ثم سهم "ساب للتكافل" بنسبة 5.5%، وتراجع 103 سهمًا على رأسها سهم "أسيج" بنسبة 5.24%، ثم سهم "بن داود" بنسبة 4.4%، ثم سهم "دار الأركان" بنسبة 3.97%، فيما تصدر سهم "أماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.2 مليار ريال سعودي.





بورصة أبو ظبيكما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.573% خاسرًا 56.72 نقطة ليغلق عند مستوى 9845.99 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.786 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 380.1 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 10.1 ألف صفقة.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المواد الأساسية بنسبة 9.88%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.83%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.36%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.77%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.30%.

وارتفع 19 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الظفرة للتأمين" بنسبة 14.96%، ثم سهم "شركة إشراق للاستثمار" بنسبة 11.5%، ثم سهم "شركة دار التمويل" بنسبة 5.26%، وتراجع 23 سهمًا على رأسها سهم "شركة فيرتيغلوب" بنسبة 9.88%، ثم سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 5.52%، ثم سهم "شركة إيبيكس للاستثمار" بنسبة 2.87%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 319.1 مليون درهم.





بورصة البحرينوهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.80% خاسرًا 16.59 نقطة ليغلق عند مستوى 2061.94 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.9 مليون سهم بقيمة 1.02 مليون دينار بحريني، وتراجع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 206.74% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 2.96%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 26.73% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.02%.

كما تراجع قطاع المال بنسبة انخفاض 20.16% بضغوط هبوط سهمي بنك البحرين والكويت والبنك الأهلي المتحد بنسبة 2.72%، 0.37%، على التوالي، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة انخفاض 19% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 1.41%، فيما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة نمو 1.88% مدفوعًا بصعود سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.08%، وصعدت أسهم بنك السلام، مجموعة البركة المصرفية، زين البحرين، بنك البحرين الوطني بنسبة 2.15%، 1.43%، 0.67%، 0.48%، على التوالي.





بورصة قطروانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.60% خاسرًا 81.79 نقطة ليغلق عند مستوى 13557 نقطة، وبلغ حجم التداول 205.4 مليون سهم بقيمة 667.9 مليون ريال عبر تنفيذ 16.5 ألف صفقة، وتراجع 20 سهمًا، وارتفع 28 سهمًا، واستقرت 3 أسهم.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الصناعات بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.95%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.23%، فيما ارتفعت قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.51%، ثم قطاعي الاتصالات والنقل بنسبة 0.66%، 0.62%، على التوالي، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.08%.





بورصة دبيفيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.34% رابحًا 12.15 نقطة ليغلق عند مستوى 3527.39 نقطة، وبلغ حجم التداول 284.3 مليون سهم محققة ما قيمته 548.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 7179 صفقة لعدد 27 سهمًا.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 3.10%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.49%، يليه قطاع التأمين بنسبة 1.09%، وأخيرًا قطاعي البنوك والنقل بنسبة 0.38%، 0.04%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.7%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.58%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.05%.

وارتفع 16 سهمًا ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 6.93%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 5.22%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 3.17%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) بنسبة 3.15%، وتصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 38.1 مليون ورقة بقيمة 232 مليون درهم.





بورصة الكويتبينما تباينت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.11% رابحًا 8.87 نقطة ليغلق عند مستوى 8136.92 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.16% رابحًا 14.79 نقطة ليغلق عند مستوى 9050.34 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.08% خاسرًا 5.28 نقطة ليغلق عند مستوى 6247.75 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.15% خاسرًا 9.63 نقطة ليغلق عند مستوى 6576.06 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 204.9 مليون سهم بقيمة 62.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.8 ألف صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 1.61%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.4%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.35%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.11%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.06%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والتأمين بنسبة 0.03%، وأخيرًا قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 5%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.42%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.14%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.09%.