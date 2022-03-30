شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة يطلع على خطوط الإنتاج لشركات البتروكيماويات بالجبيل الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.