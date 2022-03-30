شكرا لقرائتكم خبر عن 51.8 مليار ريال.. مؤتمر ريادة الأعمال يسجل رقما قياسياً في مبالغ الاتفاقيات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - من أبرز الاتفاقيات توقيع بنك التنمية الاجتماعية عدة اتفاقيات مع عدد من جهات

- تعادل المبالغ 13.8 مليار دولار أمريكي

اختتمت اليوم، فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال (الرياض 2022)، الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبتنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN).

وحقق المؤتمر على مدى 4 أيام؛ رقمًا قياسيًا في قيمة مبالغ الاتفاقيات والإطلاقات والجولات الاستثمارية، بلغ أكثر من 51.8 مليار ريال (ما يعادل 13.8 مليار دولار أمريكي)، بهدف ريادة الأعمال في مختلف المجالات، وتعزيز مكانة المملكة كبيئة جاذبة للرواد والمبتكرين والمبدعين من أنحاء العالم.

ومن أبرز الاتفاقيات والإطلاقات خلال المؤتمر , توقيع بنك التنمية الاجتماعية اتفاقيات مع عدة جهات منها: الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومعهد ريادة الأعمال الوطني، فيما أعلن البنك عن إطلاق عدد من المنتجات والمبادرات لدعم وتمكين رواد الأعمال بأكثر من 11 مليار ريال (ما يقارب 3 مليارات دولار أمريكي).

ووقعت الشركة السعودية للاستثمار الجريء SVC اتفاقيات مع عدد من الصناديق الاستثمارية بقيمة إجمالية قدرها 2.4 مليار ريال (أكثر من 656 مليون دولار أمريكي)، كما أطلقت شركة سابك صندوق نساند "2 " مع شركة الأهلي المالية بقيمة 750 مليون ريال (200 مليون دولار) لدعم الشركات الناشئة وتطوير القطاع الصناعي، وشملت الإطلاقات أيضا إعلان بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الميزانية المعتمدة لتمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي بلغت 12 مليار ريال (3.2 مليارات دولار أمريكي).

كما وقّعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، اتفاقية تعاون مع مصرف الراجحي بقيمة ملياري ريال (ما يزيد عن 533 مليون دولار أمريكي)، لإطلاق برامج ومنتجات تمويلية مبتكرة، ووقعت أيضًا مع البنك العربي الوطني عدة اتفاقيات تعاون منها: اتفاقية إطلاق برامج ومنتجات تمويلية مبتكرة، بقيمة أكثر من مليار ريال (ما يزيد عن 293 مليون دولار)، وإطلاق منتج البطاقة الائتمانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ يصل إلى 50 مليون ريال (13 مليون دولار أمريكي).

بدورها، أعلنت وزارة الاستثمار عن مجموعة من الاستثمارات والترخيص للعديد من الشركات العالمية للدخول في السوق السعودي بحجم استثمارات تقدر بنحو 3.51 مليارات ريال (ما يزيد 936 مليون دولار أمريكي)، كما تضمن المؤتمر إعلان القيمة الإجمالية لمبالغ البرامج التمويلية المبتكرة من البنوك التي بلغت أكثر من 7.3 مليارات ريال (ملياري دولار أمريكي) للأعوام الخمسة القادمة.

فيما وقّع البنك الأهلي السعودي اتفاقية تعاون؛ لمنتج برامج ومنتجات تمويلية مبتكرة بقيمة مليار ريال (ما يزيد عن 266 مليون دولار أمريكي) واتفاقية تعاون أخرى لدعم برنامج الابتكار بقيمة 2.7 مليون ريال (720 ألف دولار أمريكي)، ووقّع بنك البلاد اتفاقية مع "منشآت" لتقديم برامج ومنتجات تمويلية مبتكرة بقيمة تقارب ملياري ريال (520 مليون دولار أمريكي).

كما وقع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" 12 اتفاقية تعاون والعديد من مذكرات التفاهم بقيمة بلغت 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار أمريكي) منها اتفاقية تعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الرياضة، وصندوق التنمية الثقافي وصندوق التنمية السياحي، وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية "ندلب"، وجامعة الملك سعود، وجامعة الجوف، وشركة ركن العمل لحاضنات ومسرعات الأعمال.

وشهد المؤتمر خلال أيامه الأربعة تجمعًا كبيرًا لرواد الأعمال من أكثر من 180 دولة، وأقيمت خلاله العديد من الفعاليات، تضمنت أكثر من 145 جلسة حوارية، شارك فيها ما يزيد عن 293 متحدثًا، إضافة إلى 39 ورشة عمل.

واستضاف المؤتمر خلال فعالياته متحدثين من كبار المسؤولين الحكوميين؛ حيث شارك في الجلسات الحوارية الرئيسية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه.

كما استضاف المؤتمر متحدثين دوليين من كبار رواد الأعمال في العالم، حيث تضمن جلسة حوارية مع الشريك المؤسس لشركة أبل ستيف ووزنياك، فيما استضاف المؤتمر في جلسة أخرى الشريك

المؤسس، الرئيس التنفيذي السابق لمنصة نتفلكس مارك راندلف.

وتضمن المؤتمر العالمي لريادة الأعمال معرضًا مصاحبًا أقيم في فندق الريتزكارلتون، وشارك فيه عدد من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص ورود أعمال من مختلف أنحاء العالم.

كما نظمت الشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN) بالتعاون مع "منشآت" على هامش المؤتمر، حفل توزيع جوائز The Compass Award التي تُمنح للأنظمة الريادية العالمية للأفراد أو المنظمات أو المجتمعات التي لها تأثير كبير على المستوى الدولي في تمكين رواد الأعمال من تأسيس شركات ناشئة ونموها حول العالم، وأعلنت خلاله فوز ثلاث جهات سعودية؛ حيث فازت وزارة التجارة بجائزة ONE GLOBAL ECOSYSTEM AWARD، فيما فازت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بجائزة BRAND CHAMPION AWARD فيما فازت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" بجائزة Startup Competition of the Year.

يشار إلى أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، نظمت خلال هذا الحدث العالمي نشاطات جانبية لضيوف المؤتمر شملت حفل عشاء في منطقة الدرعية، ورحلة إلى شركة أرامكو السعودية، فيما يتوجه الضيوف غدًا لمنطقة العلا للتعرف على أحد أبرز الجهات السياحية في المملكة.