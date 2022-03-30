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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهر استطلاع حول استخدامات المجتمع لتطبيقات التواصل الاجتماعي في فبراير 2022، أن 92% من السعوديين يستخدمون تطبيق الواتس اب، و79% يسخدمون تطبيق اليوتيوب، و77% يستخدمون تطبيق السناب شات، و61% يستخدمون تطبيق تويتر، فيما جاء استخدام تطبيق انستقرام وتيك توك بنسبة 58% و51% تباعا.

وأجرى الاستطلاع المركز السعودي لاستطلاعات الرأي، على عينة عشوائية بلغت 1220 مواطنا من الجنسين أعمارهم 18 سنة فأكبر.

وقاس الاستطلاع درجة الارتباط بالتطبيقات عبر رصد أي منها يتبادر إلى الذهن أولا عند التفكير فيها، وكشفت النتائج أن أول ما يتبادر إلى الذهن تطبيق الواتس اب، الذي حصل على أعلى نسبة وهي 33%، يليه في المرتبة الثانية وبفارق قليل تطبيق السناب شات بنسبة 30%، ثم يليهما تطبيق تويتر بفارق عشر نقاط وبنسبة 20%، أما تطبيق الانستقرام فجاء بعدها بفارق كبير، حيث بلغت نسبة تبادره إلى الذهن 7%.

وكانت النتيجة المفاجئة بحسب الاستطلاع أن 4% من الذين استطلعت آراؤهم لا يستخدمون أيا من تطبيقات التواصل الاجتماعي، وهي نسبة متدنية جدا.

المثير للاهتمام أن الذكور يميلون إلى استخدام تطبيقي تويتر ويوتيوب أكثر، فيما تميل الإناث أكثر لاستخدام تطبيقات الانستقرام وسناب شات وتطبيق التيك توك. وعلى مستوى متغير العمر كشفت النتائج أن الكبار (45 سنة فأكبر) أكثراستخداما لتطبيقات واتس اب واليوتيوب وتويتر فيما يستخدم فئة الشباب ما بين (18-29) مجموعة من التطبيقات أكثر من غيرها مثل سناب شات، تيك توك، انستقرام.

أما على مستوى تفضيل التطبيقات فقد كشفت النتائج أن الواتس اب حصل على المرتبة الأولى، حيث فضله 32%، يليه سناب شات بنسبة 26%، فيما حصل تويتر على المرتبة الثالثة ولكن بفارق كبير مقارنة بالواتس اب وسناب شات، حيث بلغت نسبة من يفضلونه 12%، وأقل من ذلك التطبيقات الأخرى: اليوتيوب الذي يفضله 9% و8% لتيك التوك و7% للانستقرام و1% للتيلجرام.

وفي سياق التفضيل تبين أن تطبيقي اليوتيوب والواتس اب هما المفضلان لدى الذكور، وفي المقابل تفضل الإناث انستقرام وسناب شات، وعلى مستوى متغير العمر يلاحظ أن الكبار (45 سنة فأكبر) يفضلون تطبيق الواتس اب فيما تفضل فئة الشباب ما بين 18-29 تيك توك وسناب شات.

ويبدو أن المجتمع يؤمن كثيرا بهذه التطبيقات وجدوى استخدامها، حيث يرى 75% أن للتطبيقات تأثيرات إيجابية عليهم، وتتمثل أهمها بأن التطبيقات سهلت عليهم التواصل مع الآخرين وساعدتهم في التعلم الذاتي كما يرونها وسيلة سريعة للوصول للمعلومات وتبادلها.

وتأتي هذه الرؤية المتفائلة تجاه الاستخدام في ظل وعي 48% من المجتمع بأن لتلك التطبيقات آثارا سلبية تتمثل أهمها في ضياع الوقت، وتسببها في مشكلات صحية كالسمنة وضعف البصر، علاوة على العزلة عن المجتمع ونشر المعلومات الخاطئة وتسببها في ضعف العلاقات الأسرية.

يشار إلى أن المركز السعودي لاستطلاعات الرأي جهة غير ربحية مرخص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة، ويهتم بإجراء استطلاعات الرأي للوقوف على أهم الموضوعات التي تمس المجتمع، وتراعي في استطلاعاتها نسبة تمثيل الذكور والإناث بالنسبة التي وثقتها الهيئة العامة للإحصاء.

تفضيل التطبيقات:







الواتس اب 32%



سناب شات 26%



تويتر 12%



اليوتيوب 9%



تيك توك 8%



انستقرام 7%



تيلجرام 1%



تفضيل الذكور:





اليوتيوب



الواتس اب



تفضيل الإناث: